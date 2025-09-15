Forradalmi stresszcsökkentés: a vagus ideg stimulálása új távlatokat nyit

Számtalan technika létezik a feszültség oldására és az agyi teljesítmény fokozására, de a biohackerek szerint a kulcs a bolygóideg stimulálása lehet. Vizsgálatok sora igazolja, hogy ennek hatására szinte azonnal mérséklődik a stressz-szint. De mi is pontosan a vagus ideg, és hogyan járulhat hozzá lelki és testi egészségünkhöz?

A vagus ideg stimulálása segíti a stressz csökkentését.

Testünk autósztrádája, vagyis a bűvös vagus ideg

Az agytörzs két oldalától egészen a belekig futó vagus ideg testünk legnagyobb idegpályája, melyet a szakirodalom bolygóidegnek is nevez. Ez a mintegy 200 000 idegrostból álló képződmény a parasztimpatikus idegrendszer része, mely a szervezet nyugalmi állapotáért felel.

Többek között az emésztés, légzés, vérnyomás és pulzusszám csökkentése, immunfunkiók, illetve a hangulat szabályozása a fő feladata.

Ez az idegpálya kulcsfontosságú szerepet játszik a relaxációban, a szervezet regenerálásában. Vizsgálatok is bizonyították, hogy a vagus ideg működésének fokozása a gyulladásokat, kognitív funkciók romlását is megfékezi.

Kutatások és egy sci-fi technológia a bolygóideg stimulálására

1998-ban az amerikai Feinstein intézet munkatársai egerek bolygóidegét stimulálták, eredményeik pedig igen meggyőzőek voltak.

A kutatás eredményei kimutatták, hogy a stimulált egerek vérében mintegy 75%-kal csökkent a gyulladást okozó biomarkerek száma.

Az amerikai Élelmiszer- és Gógyszerügyi Hatóság (FDA) még 1997-ben engedélyezett egy olyan pacemakerhez hasonló szerkezetet, mely elektromos impulzusokkal stimulálja a vagus ideget. Ez a terápia első sorban epilepsziás, depressziós, migrénes állapotok kezelése esetén kerül alkalmazásra. A vagus ideg masszírozása azonban egészséges embereknél is számos pozitív hatással járhat, és ehhez semmilyen szerkezetet nem kell az agyunkba ültetni.

Mik a legjobb módszerek a vagus ideg stimulálására?

Izmainkhoz hasonlóan idegrendszerünknek is szüksége van némi „karbantartásra”, vagyis időről időre stimulálni kell, hogy fenntartsuk működését. A vagus ideg stimulálása nem nehéz feladat, de nem árt hozzá némi kitartás, melyhez hoztunk öt hasznos módszert: