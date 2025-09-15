Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Forradalmi stresszcsökkentés: a vagus ideg stimulálása új távlatokat nyit

OJO Images RF - Sam Edwards
idegrendszer stressz egészség
Bába Dorottya
2025.09.15.
A modern élet velejárója a folyamatos feszültség és az idegrendszer túlterheltsége. Egyre több kutatás mutat rá, hogy a vagus ideg – magyarul bolygóideg – stimulálása segíthet a stressz csökkentésében és a kognitív működés javításában.

Számtalan technika létezik a feszültség oldására és az agyi teljesítmény fokozására, de a biohackerek szerint a kulcs a bolygóideg stimulálása lehet. Vizsgálatok sora igazolja, hogy ennek hatására szinte azonnal mérséklődik a stressz-szint. De mi is pontosan a vagus ideg, és hogyan járulhat hozzá lelki és testi egészségünkhöz?

Vagus ideg stimulálása
A vagus ideg stimulálása segíti a stressz csökkentését.
Forrás: Science Photo Library RF

Testünk autósztrádája, vagyis a bűvös vagus ideg

Az agytörzs két oldalától egészen a belekig futó vagus ideg testünk legnagyobb idegpályája, melyet a szakirodalom bolygóidegnek is nevez. Ez a mintegy 200 000 idegrostból álló képződmény a parasztimpatikus idegrendszer része, mely a szervezet nyugalmi állapotáért felel.

Többek között az emésztés, légzés, vérnyomás és pulzusszám csökkentése, immunfunkiók, illetve a hangulat szabályozása a fő feladata.

Ez az idegpálya kulcsfontosságú szerepet játszik a relaxációban, a szervezet regenerálásában. Vizsgálatok is bizonyították, hogy a vagus ideg működésének fokozása a gyulladásokat, kognitív funkciók romlását is megfékezi.

Kutatások és egy sci-fi technológia a bolygóideg stimulálására

1998-ban az amerikai Feinstein intézet munkatársai egerek bolygóidegét stimulálták, eredményeik pedig igen meggyőzőek voltak.

A kutatás eredményei kimutatták, hogy a stimulált egerek vérében mintegy 75%-kal csökkent a gyulladást okozó biomarkerek száma.

Az amerikai Élelmiszer- és Gógyszerügyi Hatóság (FDA) még 1997-ben engedélyezett egy olyan pacemakerhez hasonló szerkezetet, mely elektromos impulzusokkal stimulálja a vagus ideget. Ez a terápia első sorban epilepsziás, depressziós, migrénes állapotok kezelése esetén kerül alkalmazásra. A vagus ideg masszírozása azonban  egészséges embereknél is számos pozitív hatással járhat, és ehhez semmilyen szerkezetet nem kell az agyunkba ültetni.

Mik a legjobb módszerek a vagus ideg stimulálására?

Izmainkhoz hasonlóan idegrendszerünknek is szüksége van némi „karbantartásra”, vagyis időről időre stimulálni kell, hogy fenntartsuk működését. A vagus ideg stimulálása nem nehéz feladat, de nem árt hozzá némi kitartás, melyhez hoztunk öt hasznos módszert:

5 hasznos tipp a bolygóideg stimulálásra:

1. Meditáció

Bizonyítottan megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti a stresszt, a vérnyomást, javítja a mentális egészséget – a meditáció az egyik legelterjedtebb a biohacking technikák közül. Akár napi 10 perc meditálás is elég lehet ahhoz, hogy a vagus ideget kellő stimulációnak vessük alá.

2. Hideg zuhany

A rövid ideig tartó hideghatás aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, amely lecsillapítja a szervezet természetes stresszreakcióit. Nem véletlen, hogy sírás után ösztönösen hideg vízzel mossuk meg az arcunkat: a szapora szívverést követően lassul a pulzus, egyenletesebbé válik a légzés, és könnyebbé válik az érzelmek szabályozása.

3. Masszázs

Azok a masszázsok, melyek a nyaki-, váll-, fej területeit érik, segítenek a bolygóideget stimulálni, mivel egyfajta kellemes, relaxált állaptot idéznek elő a testben és az agyban. A talpmasszázs egy speciális formája stimulálja a bolygóideget, azonban a mélymasszázstól ódzkodni kell, mert az növeli a stresszt, bekapcsolva a „támadj vagy menekülj” fukciót.

4. Légzőgyakorlatok

Sokan visszatartják a lélegzetüket, hogy redukálják a stresszt, pedig ezzel épp ellentétes hatást érnek el. A vagus ideg stimulálására a lassú hasi légzés ajánlott, amikor orrunkon beszívjuk, majd hat másodperc után szánkon kifújjuk a levegőt. Közben érdemes figyelni az emelkedő és összehúzódó hasunkat.

5. Napi 30 perc testmozgás

A rendszeres testmozgás nem csupán az izmokat dolgoztatja meg, de az idegrendszerre is jó hatással van: kitágulnak az erek, a vér feltöltődik oxigénnel javítva a sejtek tápanyagellátását, ad egy jókora dopaminlöketet. Ha csak napi 30 perc aerob edzést, jógát vagy kocogást beiktatunk, már rengeteget tettünk idegrendszerünk épségéért.

 

