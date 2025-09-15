Forradalmi stresszcsökkentés: a vagus ideg stimulálása új távlatokat nyit

Számtalan technika létezik a feszültség oldására és az agyi teljesítmény fokozására, de a biohackerek szerint a kulcs a bolygóideg stimulálása lehet. Vizsgálatok sora igazolja, hogy ennek hatására szinte azonnal mérséklődik a stressz-szint. De mi is pontosan a vagus ideg, és hogyan járulhat hozzá lelki és testi egészségünkhöz?
Az agytörzs két oldalától egészen a belekig futó vagus ideg testünk legnagyobb idegpályája, melyet a szakirodalom bolygóidegnek is nevez. Ez a mintegy 200 000 idegrostból álló képződmény a parasztimpatikus idegrendszer része, mely a szervezet nyugalmi állapotáért felel.
Többek között az emésztés, légzés, vérnyomás és pulzusszám csökkentése, immunfunkiók, illetve a hangulat szabályozása a fő feladata.
Ez az idegpálya kulcsfontosságú szerepet játszik a relaxációban, a szervezet regenerálásában. Vizsgálatok is bizonyították, hogy a vagus ideg működésének fokozása a gyulladásokat, kognitív funkciók romlását is megfékezi.
1998-ban az amerikai Feinstein intézet munkatársai egerek bolygóidegét stimulálták, eredményeik pedig igen meggyőzőek voltak.
A kutatás eredményei kimutatták, hogy a stimulált egerek vérében mintegy 75%-kal csökkent a gyulladást okozó biomarkerek száma.
Az amerikai Élelmiszer- és Gógyszerügyi Hatóság (FDA) még 1997-ben engedélyezett egy olyan pacemakerhez hasonló szerkezetet, mely elektromos impulzusokkal stimulálja a vagus ideget. Ez a terápia első sorban epilepsziás, depressziós, migrénes állapotok kezelése esetén kerül alkalmazásra. A vagus ideg masszírozása azonban egészséges embereknél is számos pozitív hatással járhat, és ehhez semmilyen szerkezetet nem kell az agyunkba ültetni.
Izmainkhoz hasonlóan idegrendszerünknek is szüksége van némi „karbantartásra”, vagyis időről időre stimulálni kell, hogy fenntartsuk működését. A vagus ideg stimulálása nem nehéz feladat, de nem árt hozzá némi kitartás, melyhez hoztunk öt hasznos módszert:
Bizonyítottan megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti a stresszt, a vérnyomást, javítja a mentális egészséget – a meditáció az egyik legelterjedtebb a biohacking technikák közül. Akár napi 10 perc meditálás is elég lehet ahhoz, hogy a vagus ideget kellő stimulációnak vessük alá.
A rövid ideig tartó hideghatás aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, amely lecsillapítja a szervezet természetes stresszreakcióit. Nem véletlen, hogy sírás után ösztönösen hideg vízzel mossuk meg az arcunkat: a szapora szívverést követően lassul a pulzus, egyenletesebbé válik a légzés, és könnyebbé válik az érzelmek szabályozása.
Azok a masszázsok, melyek a nyaki-, váll-, fej területeit érik, segítenek a bolygóideget stimulálni, mivel egyfajta kellemes, relaxált állaptot idéznek elő a testben és az agyban. A talpmasszázs egy speciális formája stimulálja a bolygóideget, azonban a mélymasszázstól ódzkodni kell, mert az növeli a stresszt, bekapcsolva a „támadj vagy menekülj” fukciót.
Sokan visszatartják a lélegzetüket, hogy redukálják a stresszt, pedig ezzel épp ellentétes hatást érnek el. A vagus ideg stimulálására a lassú hasi légzés ajánlott, amikor orrunkon beszívjuk, majd hat másodperc után szánkon kifújjuk a levegőt. Közben érdemes figyelni az emelkedő és összehúzódó hasunkat.
A rendszeres testmozgás nem csupán az izmokat dolgoztatja meg, de az idegrendszerre is jó hatással van: kitágulnak az erek, a vér feltöltődik oxigénnel javítva a sejtek tápanyagellátását, ad egy jókora dopaminlöketet. Ha csak napi 30 perc aerob edzést, jógát vagy kocogást beiktatunk, már rengeteget tettünk idegrendszerünk épségéért.
