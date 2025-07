A csendes túlélés és a középszer 2025 új trendi életstílusa - Lehet, hogy te is Norman vagy, csak nem tudtál róla

Nyugalom, nem lesz itt semmilyen partraszállás, azok a normandiaik voltak. A Normanok már régen itt vannak köztünk. Ők a túlpörgetett 21. század átlagemberei, akiket a Covid alatti és utáni fogyasztói társadalom termelt ki magából. Úgy is mondthatjuk, hogy az ő megjelenésük a fogyasztói társadalom következő evolúciós lépcsőfoka. Norman egy teljesen átlagos figura, akinek semmi extra nincs az életében – és ezt kifejezetten élvezi is. Unod, hogy a modern társadalom abból áll, hogy mindig balhézunk valamiért? Unod az influenszereket, és nem posztoltál magadról képet 2023 óta? A legvadabb hétvégi programod egy bekuckózás zabkásával a kedvenc sorozatod elé? Akkor te is Norman vagy.

A társadalom megváltozott, a Normanek, 2025 átlagemberei itt vannak közöttünk

Forrás: Shutterstock

A modern társadalom sokat változott: az új realitás már nem a lázadás

A Covid nemcsak a légutakat, hanem a társadalmi idegrendszert is telibe trafálta. A karanténévek alatt megdőlt a nonstop pörgés mítosza, és hirtelen menő lett otthon maradni tréningnadrágban, miközben sorozatot nézünk, banánkenyeret sütünk és online terápiára járunk. A világ lelassult, de mi közben rájöttünk: a korábbi élet tempója nem normális, csak megszoktuk. A járvány után jött a klímaszorongás, a digitális túltelítettség, és az a felismerés, hogy a „bármikor bármi lehetek” szabadsága valójában bénító teher. A kollektív kiégés korában megjelent a tömegigény a „visszavonulásra”: egyre többen vágytak offline életre, valós kapcsolatokra, kiszámítható mindennapokra. A szociológusok egy rakás tanulmányt jelentettek meg ezzek kapcsolatban, amelyekben arra jutottak, hogy ezt az új realitás már nem a lázadás, hanem a kiábrándult racionalitás kifejeződése. Innen nőtt ki Norman is – mint a kényelmesen középszerű túlélés bajnoka. Egy csendes forradalmár kabátban, bringán, aprómintás zokniban.

A modern fogyasztói társadalom mintapéldánya, Norman

Forrás: Shutterstock

Na, de ki a fene az a Norman?

A Vice magazin szerint ő az új átlagember. A Norman nem egy név. A Norman egy életérzés. A társadalmi evolúció következő lépcsőfoka. Ő már nem akar valaki lenni. Elég neki, hogy van egy közepesen jól fizető állása, egy kis albérlete, egy kávéfőzője, meg két barátja, akik még hajlandóak vele találkozni élőben is és nem csak Discordon akarnak mindent megbeszélni játék közben. Fontos számára a közösségi élet és tesz a környezetéért. Ő az, akinek a Covid a legszebb éveiből vett el 4 évet. Ő az, aki már nem attól szenved, hogy le fog maradni valamiről. Ő éppenhogy túl van telítve a túl sok ingerrel, amivel a világ folyamatosan bombázza. Norman olyan, mint ami a ’80-as években a jampi volt, vagy később a metroszexuális: egy társadalmi-gazdasági stílustörzs. Egy szubkultúra, amit nem a különbözni vágyás, hanem a beilleszkedés kényszere hívott életre.