Szeretnéd, ha olyan tökéletes lenne a bőröd, mint Bella Hadidnak? — Mutatjuk, hogy érheted el

Bella Hadid neve hallatán szinte mindenkinek a kifutók és kampányok ikonikus arca jut eszébe, de nemcsak a stílusával nyűgöz le mindenkit, hanem a hibátlan arcbőrével is. A titok persze nem egyetlen krémben vagy sminktermékben rejlik, hanem abban, hogy hogyan emeli ki a sminkje az arcát és milyen apró trükköket alkalmaz a természetes ragyogásért. A híres modell egyik nagy kedvence a szoborszerű, kontúrozott arc, amely egyszerre kelt elegáns és friss hatást.

Bella Hadid nemcsak a kifutókon sztár, de az Instagramon is imádják a tökéletes bőre miatt

Forrás: Getty Images

Sokan szeretnének olyan kifogástalan arcbőrt, mint amilyen Bella Hadidnak van

A legfontosabb lépés a tiszta alap. Bella soha nem hagyja ki az alapos hidratálást, hiszen a bőr csak így tudja befogadni a sminket. Ezután jön egy könnyű, de jól fedő alapozó, amit nem vastagon, hanem vékony rétegekben visznek fel. Így a bőr természetesnek tűnik, mégis hibátlan lesz. A titok az, hogy nem akarják teljesen elfedni a bőr textúráját, hanem hagyják, hogy átüssön a természetes fény.

A kontúrozásnál a sztár sminkesei sosem túlzásokban gondolkodnak. Inkább lágy árnyékokat festenek az arccsont alá és a halántékhoz, majd egy kis highlighterrel kiemelik az arc magasabb pontjait. Így jön létre az a szoborszerű hatás, amitől mindig úgy tűnik, mintha a modellnek természetesen tökéletes vonásai lennének. A pirosító szintén kulcsfontosságú, hiszen frissességet és életet visz az arcba.

Mindenhol a mérték a cél

A szem sminkje általában finom, natúr árnyalatokkal készül, hiszen a hangsúly inkább az arcbőrön van. Egy kis barna szempillaspirál és vékony tusvonal elég ahhoz, hogy az összhatás elegáns maradjon. Bella kedvenc trükkje az, hogy mindig fényes ajakbalzsammal fejezi be a sminket, ami egyszerre ápol és kiemel.

Ez a fajta megközelítés bárki számára elérhető. Nem kell profi sminkesnek lenned, elég, ha odafigyelsz az arányokra és arra, hogy ne takard el teljesen a természetes szépséged. Bella Hadid titka nem más, mint a könnyedség és az apró, de tudatos sminklépések, amelyek együttesen hozzák létre a tökéletesnek tűnő bőrt.