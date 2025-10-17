Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A sikeres nők átka: így szabadulj meg az imposztorszindrómától

pszichológia siker tünetek kezelés
Simon Benedek
2025.10.17.
Sokakról nem is gondolnánk, hogy a magabiztosság látszata mögött folyamatos félelem és bizonytalanság lakozik bennük. Ezek az emberek nem hisznek magukban és folyton megkérdőjelezik, hogy megérdemlik-e amit elértek.

Az imposztorszindróma egy valós pszichológiai jelenség. Azt jelenti, hogy hiába sikeres valaki, mégis úgy érzi, hogy valójában az egész élete csak ámítás, és nem érdemelte ki a sok jót, amit kapott. A szakemberek elsősorban a sikeres nőknél vették észre, hogy gyakran szélhámosnak érzik magukat, eredményeiket a véletlennek, a szerencsének, és nem a saját teljesítményüknek tulajdonítják. 

Így ismerhető fel és kezelhető az imposztorszindróma

Az úgynevezett imposztorszindróma kifejezést 1978-ban alkották meg amerikai pszichológusok, Pauline Clance és Suzanne Imes, akik észrevették, hogy a női diákjaik és pácienseik tele voltak kételyekkel a saját képességeikkel kapcsolatban. Egy 2021-es felmérés szerint a felnőttek akár 82 százaléka szenvedhet ebben a betegségben, azaz folyamatos aggodalmat érez a saját képességei iránt és nem fogadja el, hogy a sikereit magának köszönheti, nem pedig a véletlennek.

Dr. Jessamy Hibberd pszichológus, a The Imposter Cure szerzője szerint nemcsak a munkahelyi életben jelentkezhet az imposztorszindróma: a szülőség, a párkapcsolatok és a közösségi média is előhozhatja az elégtelenség érzését, és a félelmet, hogy nem vagyunk olyan jók, mint azt a külvilág gondolja rólunk – írja a The Guardian. Az imposztorszindróma hosszútávon szorongáshoz és depresszióhoz vezethet, akadályozhatja a kockázatvállalást, és nehezíti a személyiség fejlődését. De mit tegyél, ha úgy érzed, hogy nem vagy elég?

„Az imposztorszindrómások gyakran a legrosszabb forgatókönyvet képzelik el, és elutasítanak lehetőségeket, mert attól félnek, hogy hibáznak és lebuknak, hogy nem elég jók” – mondja Hibberd, aki egy megoldási lehetőséggel is előállt:

„Nekem is előfordult, hogy egy nyilvános beszéd elől próbáltam kibújni, mert ideges voltam, hogy rosszul sikerül. Segíthet, ha leírod az aggodalmaidat. Amikor elkezded csinálni, rájössz, hogy a legrosszabb valójában sosem történik meg, sőt, a dolgok általában pozitívan alakulnak. Ez növeli az önbizalmat, mert rájössz, hogy általában jól végződnek a dolgaid.”

Ez az 5 tipp segíthet leküzdeni az imposztorszindrómát

  1. Kövesd nyomon a félelmeidet: írd le, mi miatt aggódsz, majd nézd meg, mi történik valójában. Gyakran rájössz, hogy a legrosszabb forgatókönyv általában nem következik be.
  2. Legyél lazább: nem kell mindent tudnod. Kérdezz bátran, fogadd el, ha nem tudsz valamit, ez sokkal szimpatikusabb, mint a „mindenttudó” hozzáállás.
  3. Legyél boldog a sikereidtől: minden egyes nap jegyezz fel három dolgot, amit jól csináltál.
  4. Tanuld meg elfogadni a dicséretet: kezdd egyszerűen annyival, hogy „köszönöm.” Később ezáltal a saját sikereid is el fogod ismerni!
  5. Fogadd el a kudarcokat: a hibák és nehézségek természetes részei az életnek.

