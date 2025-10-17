A sikeres nők átka: így szabadulj meg az imposztorszindrómától

Az imposztorszindróma egy valós pszichológiai jelenség. Azt jelenti, hogy hiába sikeres valaki, mégis úgy érzi, hogy valójában az egész élete csak ámítás, és nem érdemelte ki a sok jót, amit kapott. A szakemberek elsősorban a sikeres nőknél vették észre, hogy gyakran szélhámosnak érzik magukat, eredményeiket a véletlennek, a szerencsének, és nem a saját teljesítményüknek tulajdonítják.

Az imposztorszindróma főként a nőket érinti.

Így ismerhető fel és kezelhető az imposztorszindróma

Az úgynevezett imposztorszindróma kifejezést 1978-ban alkották meg amerikai pszichológusok, Pauline Clance és Suzanne Imes, akik észrevették, hogy a női diákjaik és pácienseik tele voltak kételyekkel a saját képességeikkel kapcsolatban. Egy 2021-es felmérés szerint a felnőttek akár 82 százaléka szenvedhet ebben a betegségben, azaz folyamatos aggodalmat érez a saját képességei iránt és nem fogadja el, hogy a sikereit magának köszönheti, nem pedig a véletlennek.

Dr. Jessamy Hibberd pszichológus, a The Imposter Cure szerzője szerint nemcsak a munkahelyi életben jelentkezhet az imposztorszindróma: a szülőség, a párkapcsolatok és a közösségi média is előhozhatja az elégtelenség érzését, és a félelmet, hogy nem vagyunk olyan jók, mint azt a külvilág gondolja rólunk – írja a The Guardian. Az imposztorszindróma hosszútávon szorongáshoz és depresszióhoz vezethet, akadályozhatja a kockázatvállalást, és nehezíti a személyiség fejlődését. De mit tegyél, ha úgy érzed, hogy nem vagy elég?

„Az imposztorszindrómások gyakran a legrosszabb forgatókönyvet képzelik el, és elutasítanak lehetőségeket, mert attól félnek, hogy hibáznak és lebuknak, hogy nem elég jók” – mondja Hibberd, aki egy megoldási lehetőséggel is előállt:

„Nekem is előfordult, hogy egy nyilvános beszéd elől próbáltam kibújni, mert ideges voltam, hogy rosszul sikerül. Segíthet, ha leírod az aggodalmaidat. Amikor elkezded csinálni, rájössz, hogy a legrosszabb valójában sosem történik meg, sőt, a dolgok általában pozitívan alakulnak. Ez növeli az önbizalmat, mert rájössz, hogy általában jól végződnek a dolgaid.”