Eltitkolt betegségéről vallott Robbie Williams

sztár betegség robbie williams
Life.hu
2025.10.01.
Először beszélt eddig titkolt betegségéről az énekes. Robbie Williams nem csak azt árulta el, mivel küzd, hanem azt is, hogy egy autizmusteszten is járt, ami negatív eredménnyel zárult.

Robbie Williams, akit korábban ADHD-val diagnosztizálták, a kilencvenes évek elején nemcsak a zenéjével vált híressé, hanem azzal is, hogy több függőséggel is küzdött. Az énekes többször vett részt rehabilitáción, főként alkohol- és drogfüggőség miatt. Az előadó most az eddig titkolt diagnózisáról beszélt, amely szerinte hozzájárulhat ahhoz, hogy retteg a koncertezéstől. 

British singer Robbie Williams performs ahead of the FIFA Club World Cup 2025 final football match between England's Chelsea and France's Paris Saint-Germain at the MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey on July 13, 2025. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Robbie Williams eltitkolt betegségéről vallott
Forrás: AFP

Robbie Williams először ismerte el, hogy Tourette-szindrómával él

Robbie Williamset korábban ADHD-val diagnosztizálták, amit nemrég egy podcastban vallott be, ahol azt is elmondta, hogy egy autizmusteszten is részt vett, amely negatív eredményt hozott, de feltárta „autista vonásait”, köztük a biztonságos helyét, az ágyát elhagyva jelentkező szorongását. Ezenkívül az énekes azt is elismerte, hogy még mindig retteg a turnézástól, annak ellenére, hogy évtizedek óta telt házas stadionokban és arénákban lép fel szólóénekesként, és előtte a Take That fiúbanda tagja volt.

Legutóbb pedig arról vallott az énekes, hogy Tourette-szindrómája van. Az 51 éves popsztár azt állítja, hogy a betegsége „tolakodó”, és bár a rohamait magában tudja tartani, a gondolatok olyan intenzíven törnek rá — ami nemrég tudta meg, hogy szintén Tourette-tünet —, hogy még a koncertjein üvöltő több tízezer rajongó hangja sem képes elnyomni azokat.

A Tourette-szindróma egy örökletes neurológiai állapot, amelyet akaratlan hangok és mozgások, úgynevezett tikkek jellemeznek. Az állapot egy másik énekest, Lewis Capaldit is érinteti, ami az egyik oka annak, hogy 2023-ban szüneteltetni kezdte a zenélést, miután tikkjei miatt nem tudott fellépni Glastonburyben.

A skót énekeshez hasonlóan Robbie is azt mondja, hogy mentális egészsége mélyen befolyásolta koncertjeit és élő fellépéseit – és elismeri, hogy még mindig nehezen birkózik meg a turnézás kihívásaival.

Tudtad, hogy Millie Bobby Brown az egyik fülére teljesen süket? – Világsztárok, akik fogyatékkal élnek

Világsztárok, akik fogyatékkal váltak híressé.

A Tourette-szindróma jelei és okai – Az elfogadás nagy segítség!

Hangos káromkodás, csúnya szavak kiáltása minden ok nélkül. Legtöbben ennyit tudunk a Tourette-szindrómáról. Pedig ez csupán minden tizedik betegre jellemző, a valóságban számos tünete lehet annak, hogy valakinek ezzel a fejlődési zavarral kell együtt élnie.

Súlyos mentális zavarokat okozhat a hosszú képernyőidő: a mértéktelen játék és görgetés megbetegít

Kutatók több ezer diák bevonásával vizsgálták a számítógépes játékok hatásait. Úgy vélik, mértéktelen videójátékozás, a hosszú képernyőidő és a mentális problémák kéz a kézben járnak.

 

 

