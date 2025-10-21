Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21., kedd

A körömrágással nem az a legnagyobb baj, hogy visszataszító: 3 durva tény, ami egy életre leszoktat róla

Simon Benedek
2025.10.21.
A körömrágás valódi népbetegség, és sokan egy életen keresztül képtelenek leszokni róla. Talán, ha valaki elolvassa ezt a cikket a körömrágásról, akkor ráébred, hogy jóval károsabb szokásról van szó, mint azt bárki elsőre gondolná!

A körömrágást a legtöbben csak egy olyan rossz szokásnak tartják, amely kissé visszataszító és elcsúfítja a körmöket, valamint a körömágyat is, azonban ennél jóval komplikáltabb kérdéskörről van szó. A körömrágás számtalan szempontból árthat az egészségünknek, nem is beszélve a jelenség lelki okairól. Ebben a cikkben most lerántjuk a leplet arról, hogy mennyire ártalmas lehet, ha valaki rendszeresen rágja a körmét!

Egy nő körömrágás közben mered a semmibe.
A körömrágás számos egészségügyi problémát okozhat. 
Forrás: Moment RF

Ezért lehet veszélyes a körömrágás

A gyerekkori körömrágás nem ritka jelenség. Bizonyára sokak emlékezetébe bevésődött, amikor a szüleink, nagyszüleink századjára is ránk szóltak: „Ne rágd a körmöd!”. Persze a legtöbben ekkor legyintettünk, de a rossz szokástól nem tudtunk szabadulni. Pedig ez nem csupán illetlen, de meglehetősen egészségkárosító szokás is. Mutatjuk miért!

Roncsolja a fogakat

Ha valaki egyfolytában azzal van elfoglalva, hogy a körmeit rágja, akkor nála sokkal nagyobb eséllyel jelentkezhetnek különböző fogproblémák. A körömrágás súrlódást okoz a fogak és a körmök között, ami idővel fogínygyulladást eredményezhet. A körömrágás fogfelszíni roncsolást, vagyis a fogzománc megsértését is okozhatja. Ez gyengíti a fogak tartósságát és erősségét. Az amerikai Általános Fogorvosi Akadémia szerint a körömrágás következtében akár le is törhet egy darab a fogunkból.

Herpesz

A felnőtt lakosság mintegy 40 százalékánál életében már többször is kialakult ajakherpesz. Ha rendszeresen rágod a körmödet és herpeszed is van, akkor a tevékenység során a körömágybőrt is megfertőzheti a betegség. Ettől kipirosodik, majd égő érzetet kelt, sőt a láz sem kizárt tünet. Még rosszabb, hogy ezáltal ördögi kört indítunk újára: a folyamatos újrafertőződés ellehetetleníti a gyógyulást. 

Súlyos betegségeket is okozhat

Itt van ősz, így rendkívül aktuális kérdés az is, hogy a körömrágással számos baktériumot juttathatunk a szervezetünkbe. Egy nap alatt annyi dolgot érintünk meg, hogy a körmeink állandó rágásával súlyos betegségeket is összeszedhetünk. Az E. coli, szalmonella, staphylococcus mind olyan baktériumok, amelyek a szervezetedbe kerülhetnek, és különféle betegségek kialakulását idézhetik elő. Utóbbi, vagyis a staphylococcus véráramfertőzést is okozhat. A körmök rágása mellett a körömágyak rágása is gyakori jelenség lehet. Ezek krónikus bőrgyulladáshoz, illettve körömfertőzéshez is vezethetnek, ami még a rágás okozta fájdalomnál is kellemetlenebb.

Ezt teheted a körömrágás ellen

A „hogyan szokjak le a körömrágásról” gyakran feltet kérdés azok körében, akik a káros szokás ellen küzdenek. A körömrágás ellen ma már különböző keserű ízű lakkok, speciálisan erre a célra kifejlesztett kesztyű vagy a körmök rendszeres levágása segíthet. Vannak olyanok is, akik a rendszeres manikűrben netán a kezek lefoglalásában (például stresszlabdával – a szerk.) próbálkoznak.

