3 meglepő szokás, amitől sárgulnak a fogaink: ezeket soha ne tegyük a szakértő szerint

A naponta két fogmosás és a fogselyem használata alapvető akkor, ha egészséges fogakat szeretnénk és persze a rendszeres fogorvosi ellenőrzést sem hagyhatjuk ki, de sajnos még ha ezeket meg is teszzük, akkor is előfordulhatnak problémák. A sárga fogak nemcsak az elhanyagolt szájhigiénia miatt alakulhatnak ki, hanem rossz szokások miatt is. Szakértő árulta el, miket nem szabad tennünk.

Fogorvos tanácsa: ezeket a szokásokat kerüljük el

Forrás: Shutterstock

Sárga fogak: ezeket a szokásokat kerüljük el a szakértő szerint

Nem elég a megfelelő szájhigiénia az egészséges fogak megőrzéséhez, néhány dologról bizony le is kell mondanunk - ezt állítja legalábbis a fogorvos, Dr. Alex Foo. A szakértő megosztott három olyan mindennapi szokást, amelyek a fogak sárgulását eredményezhetik.

A fogkefe helytelen használata

"Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen károkat okozhat az, ha túl agresszívek fogmosáskor" - mondja Dr. Foo. „Idővel ez lecsiszolhatja a fogzománcot, felfedve az alatta lévő sárga dentinréteget. Az elektromos fogkefére való áttérés segíthet az egészséges zománc megőrzésében."

Folyamatos nassolás

Dr. Foo szerint az állandó nassolás savas állapotot eredményez, ami növeli a zománc eróziójának kockázatát. „Minden alkalommal, amikor eszünkk, savak keletkeznek a szájban, amelyek megtámadják a zománcot. Minél gyakrabban nassolunk, annál tartósabbá válik ez a savas közeg, ami a zománc gyengüléséhez és sárguláshoz vezet."

Szénsavas italok szívószál nélkül

„A szénsavas italok erősen savasak, és jelentős mértékben károsíthatják a zománcot" - magyarázza a fogorvos. „Szívószál nélkül ezek az italok közvetlenül érintkeznek a fogakkal, felgyorsítva az eróziós folyamatot. A szívószál használata minimalizálja az érintkezést, így segít megóvni a fogakat."