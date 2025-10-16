Táplálkozás, lélek, mozgás: a sikeres újrakezdés titkai

Újrakezdeni nem erőpróba, hanem döntések sorozata. A siker ritmusa nem a „holnaptól minden másképp” lendület, hanem a tudatos folytatás: apró, ismételhető lépések, saját magunk következetes megjutalmazása. Mocselini Éva pszichológus szerint először tisztázni kell, hogy szokást cserélünk, vagy függőséget kezelünk? A szokás többnyire nem rombol és könnyebben alakítható, viszont a függőség komplex biológiai, pszichés és szociális tényezők - sóvárgás, negatív következmények - ötvözete. A kiindulópont egy egyszerű, őszinte mondat: „Változtatni szeretnék.” Innen jön a mikrolépések tudománya, azaz ma egy döntés, holnap még egy. Ahogy ezek összeadódnak, lassan nemcsak a szokásaink változnak meg, hanem a szemléletünk is: a változás nem kényszer, hanem szokás lesz – ahol a tudatosság lesz a természetes állapot.

Az étrend-kiegészítők megkerülhetetlenek az életmódáltásban.

Drégely Anikó dietetikus szerint az életmódváltás egyik legfontosabb és legmeghatározóbb pillére az étrend. Nem véletlen, hogy erről esik a legtöbb szó. Ugyanakkor fontos látni, hogy az életmódváltás nem kizárólag az étrendről szól. A valódi változás egy komplex rendszer, amelyben a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás és pihenés, valamint a tudatos stresszkezelés mind kulcsszerepet játszanak. Ezek nem különálló tényezők, hanem egymást erősítve és kiegészítve vezetnek a sikerhez.

Az étrend-kiegészítők ebben a folyamatban ma már megkerülhetetlenek. Azonban szerepük nem az, hogy önmagukban megoldják a problémákat, hanem hogy megfelelő étrendi alapra építve célzottan támogassák a szervezetet. A biztonság, a hatékonyság és szükségesség egyensúlya a legfontosabb – ezért érdemes tudatosan kiválasztani, mely készítményeket építjük be a mindennapokba. Sokaknál felmerülő probléma a D-vitamin hiány, az alacsony vasszint vagy a magnéziumhiány: ezek mind fáradtságot, ingerlékenységet, teljesítménycsökkenést okozhatnak. Az ilyen hiányállapotok felismerése és rendezése adhatja meg azt a plusz energiát, amelyre egy újrakezdéshez szükség van. Kezdésként elegendő néhány jól megválasztott termék, illetve a megfelelő időzítés. A zsírban oldódó vitaminoknál- mint például a D-vitamin- előnyösek az olajban oldott, lágykapszulás formák, míg a magnézium esetében érdemes kerülni az olcsó, kevésbé jól hasznosuló oxidkötéseket, és inkább szerves, bioaktív formát (pl. magnézium-biszglicinát) választani.