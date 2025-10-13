Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 13., hétfő Ede, Kálmán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
téli időszámítás nyári időszámítás cirkadián ritmus óraátállítás
Virág Emília
2025.10.13.
A Stanford Egyetem kutatói azt állítják, hogy több százezer stroke-os esetet lehetne megelőzni, és sokkal kevesebb elhízott ember lenne, ha eltörölnék az óraátállítást.

Az óraátállítás sokak számára csupán egy félévente ismétlődő kellemetlenség – valójában komoly egészségügyi következményekkel járhat. A Stanford Egyetem orvoskutatóinak új tanulmánya szerint az óraátállítás nemcsak megzavarja az emberek belső óráját, hanem közvetlenül összefüggésbe hozható bizonyos betegségek – például a stroke és az elhízás – gyakoribb előfordulásával.

Egy új tanulmánya szerint súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat az óraátállítás
Egy új tanulmánya szerint súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat az óraátállítás
Forrás: Shutterstock

A kutatók háromféle időszabályozási rendszert hasonlítottak össze annak alapján, hogy ezek milyen hatással vannak az emberek belső biológiai órájára (cirkadián ritmusára): az egész évben alkalmazott standard időt (azaz a téli időszámítást), az egész évben alkalmazott nyári időszámítást, valamint a jelenleg elterjedt rendszert, amelyben évente kétszer váltunk a két időrend között.

Az óraátállítás gyengíti a belső órát

A tanulmány vezetője, Dr. Jamie Zeitzer pszichiáter szerint az éves kétszeri átállás zavart okoz a biológiai egyensúlyban, és hosszú távon negatív hatással van az egészségre. „Megállapítottuk, hogy akár a standard idő, akár a nyári időszámítás állandósítása jobb lenne az emberek egészsége szempontjából, mint az évente kétszeri váltás” – nyilatkozta Zeitzer a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban szeptember 15-én megjelent tanulmány kapcsán.

A kutatók matematikai modelleket használtak, hogy felmérjék a különböző időrendek fényhatásait a szervezet cirkadián terhelésére – vagyis arra, mennyit kell a szervezet belső órájának „eltolódnia” ahhoz, hogy szinkronba kerüljön a valódi nappali-esti ciklussal. 

A modellezés szerint az terhelné meg legkevésbé az emberi szervezetet, ha egész évben a standard idő lenne érvényben, mert a napfény a biológiai ritmus számára kedvező időszakban éri az embereket reggel, ez pedg segíti a szervezetet abban, hogy természetes módon igazodjon a 24 órás napi ciklushoz. Ezzel szemben a nyári időszámítás alatt a nap később kel, tovább van világos, ez pedig lassítja a belső ritmust, megzavarva a természetes folyamatokat.

Kézzelfogható egészségügyi előnyök

A Stanford kutatói a*Centers for Disease Control and Prevention egészségügyi adatait is felhasználták, hogy az egyes időrendek egészségügyi hatásait számszerűsítsék. A modell alapján:

Állandó standard idő mellett évente:

  • 2,6 millióval csökkenhetne az elhízott emberek száma
  • 300 ezerrel kevesebb stroke-eset fordulna elő

Állandó nyári időszámítás esetén:

  • 1,7 millióval lenne kevesebb elhízott
  • 220 ezerrel csökkenne a stroke-esetek száma

A különbségek százalékban kifejezve nem tűnnek óriásinak – 0,78%-kal kevesebb elhízás és 0,09%-kal kevesebb stroke a standard idő mellett –, ám országos szintre vetítve ez mindenhol nagy számokat jelentene. Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozták, hogy a modellek nem vették figyelembe az olyan valós tényezőket, mint az időjárás, a földrajzi elhelyezkedés vagy az emberek napi rutinja, amelyek szintén befolyásolhatják a cirkadián ritmust.

Érvek és ellenérvek az időrendek körül

A nyári időszámítás hívei szerint ha tovább van világos, az csökkenti az energiafelhasználást, visszafogja a bűnözést, és több időt biztosít a szabadtéri tevékenységekre. Ezzel szemben az egészségügyi szervezetek, például az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia, a Nemzeti Alvás Alapítvány és az Amerikai Orvosi Szövetség az állandó standard időt támogatják. Szerintük a reggeli napfény szerepe kulcsfontosságú a biológiai óránk megfelelő működéséhez.

Az óraátállítás eltörléséről szóló viták évek óta zajlanak, és bizonyára a Stanford új kutatása csak tovább borzolja a kedélyeket. Az egészségügyi hatások számszerűsítése most először mutatja meg, milyen mértékben befolyásolhatja az óraátálltás a lakosság általános állapotát.

Ezekben az országokban már eltörölték az óraátállítást - De mi lesz velünk?

Október 26-án, vasárnap hajnalban ismét vissza kell állítanunk az óráinkat: hajnali 3 órakor 2-re ugrik vissza a mutató, vagyis megkezdődik a téli időszámítás. Bár a világ számos országában már eltörölték az évtizedek óta vitatott gyakorlatot, Európában továbbra is életben maradt az óraátállítás rendszere.

A szokásosnál korábban lesz az őszi óraátállítás: itt a pontos dátum

Bár már megszavazták az eltörlését, azóta is az életünk része. A tavaszi és őszi óraátállítás megzavarhatja a cirkadián ritmusunkat, stresszesebbek, feszültebek lehetünk ilyenkor.

A világháború miatt van: 7 érdekesség, amit nem tudtál az óraátállításról

Az nyári időszámítás bevezetésének ötlete kétszáz évre nyúlik vissza, története igen kalandos. Az óraátállítás az évszázadok alatt számos érdekes fejezet szülőanyja lett.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu