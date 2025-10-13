Az óraátállítás sokak számára csupán egy félévente ismétlődő kellemetlenség – valójában komoly egészségügyi következményekkel járhat. A Stanford Egyetem orvoskutatóinak új tanulmánya szerint az óraátállítás nemcsak megzavarja az emberek belső óráját, hanem közvetlenül összefüggésbe hozható bizonyos betegségek – például a stroke és az elhízás – gyakoribb előfordulásával.

Egy új tanulmánya szerint súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat az óraátállítás

Forrás: Shutterstock

A kutatók háromféle időszabályozási rendszert hasonlítottak össze annak alapján, hogy ezek milyen hatással vannak az emberek belső biológiai órájára (cirkadián ritmusára): az egész évben alkalmazott standard időt (azaz a téli időszámítást), az egész évben alkalmazott nyári időszámítást, valamint a jelenleg elterjedt rendszert, amelyben évente kétszer váltunk a két időrend között.

Az óraátállítás gyengíti a belső órát

A tanulmány vezetője, Dr. Jamie Zeitzer pszichiáter szerint az éves kétszeri átállás zavart okoz a biológiai egyensúlyban, és hosszú távon negatív hatással van az egészségre. „Megállapítottuk, hogy akár a standard idő, akár a nyári időszámítás állandósítása jobb lenne az emberek egészsége szempontjából, mint az évente kétszeri váltás” – nyilatkozta Zeitzer a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban szeptember 15-én megjelent tanulmány kapcsán.

A kutatók matematikai modelleket használtak, hogy felmérjék a különböző időrendek fényhatásait a szervezet cirkadián terhelésére – vagyis arra, mennyit kell a szervezet belső órájának „eltolódnia” ahhoz, hogy szinkronba kerüljön a valódi nappali-esti ciklussal.

A modellezés szerint az terhelné meg legkevésbé az emberi szervezetet, ha egész évben a standard idő lenne érvényben, mert a napfény a biológiai ritmus számára kedvező időszakban éri az embereket reggel, ez pedg segíti a szervezetet abban, hogy természetes módon igazodjon a 24 órás napi ciklushoz. Ezzel szemben a nyári időszámítás alatt a nap később kel, tovább van világos, ez pedig lassítja a belső ritmust, megzavarva a természetes folyamatokat.

Kézzelfogható egészségügyi előnyök

A Stanford kutatói a*Centers for Disease Control and Prevention egészségügyi adatait is felhasználták, hogy az egyes időrendek egészségügyi hatásait számszerűsítsék. A modell alapján: