A túlzott arcradírozás káros hatásai – Mikor ártasz magadnak a peelinggel?

Az arcradírozás célja az elhalt hámsejtek eltávolítása, hogy a bőr simább, frissebb és ragyogóbb legyen. A probléma ott kezdődik, amikor a napi rutin részévé válik, vagy túl erős termékeket használunk. A kozmetológusok tapasztalata szerint sokan azt gondolják, hogy minél gyakrabban radíroznak, annál tisztább lesz a bőrük – valójában épp ellenkezőleg: a túlzás fokozza a faggyútermelést, kiszárítja és érzékennyé teszi az arcbőrt.

Az arcradírozást túlzásba lehet vinni

Forrás: Shutterstock

Arcradírozás: milyen gyakran szabad?

A bőr típusa határozza meg, milyen gyakran ajánlott az arcradírozás. A szakértők szerint normál bőrnél heti 1–2 alkalom, zsírosabb bőrnél heti 2–3 alkalom, míg száraz vagy érzékeny bőrnél legfeljebb heti 1 alkalom javasolt. A túl gyakori peeling hatására a bőr elveszíti természetes védőrétegét, ami mikrosérülésekhez és gyulladásokhoz vezethet. A bőrgyógyászok szerint a fiatalabb bőr gyorsabban regenerálódik, de 30 év felett már sokkal lassabban képes új hámréteget képezni, így a túlzott radírozás öregítheti is a bőrt.

A WHO által idézett bőrkutatások szerint a rendszeres, de kíméletes hámlasztás (például gyengéd kémiai peeling) segíti a bőr megújulását, míg a túlzott fizikai dörzsölés mikrosérüléseket okoz, amelyeken keresztül könnyebben bejuthatnak kórokozók és allergének.

Mik a túlzás jelei?

Ha a bőr húzódik, piros, hámlik, vagy égő érzést tapasztalsz, az egyértelmű jele annak, hogy túlzásba vitted a radírozást. A kozmetológusok szerint ez különösen gyakori azoknál, akik szemcsés, durvább állagú terméket használnak, vagy erősen dörzsölik az arcukat. A bőr ilyenkor védekezni kezd: fokozza a faggyútermelést, hogy pótolja a hiányzó lipideket, így paradox módon még zsírosabb, fénylőbb lehet. Ezt sokan újabb radírozással próbálják ellensúlyozni – ez viszont ördögi körhöz vezet.

Hogyan hámlassz helyesen?

A legfontosabb szabály: mindig a bőrtípusodhoz igazodó terméket válassz. Érzékeny bőrre finom szemcsés vagy enzimatikus peeling ajánlott, míg zsírosabb, pattanásos bőrre a szalicilsavas vagy glikolsavas kémiai hámlasztók hatékonyabbak. A szakértők szerint a bőr előkészítése is kulcsfontosságú – tiszta, enyhén nedves arcbőrön kell alkalmazni a radírt, majd utána hidratáló krémet vagy nyugtató szérumot érdemes használni. Naponta végzett hámlasztás helyett a kiegyensúlyozott rutin (tisztítás, hidratálás, fényvédelem) a hosszú távú megoldás.