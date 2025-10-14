Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hámlasztás

A túlzott arcradírozás káros hatásai – Mikor ártasz magadnak a peelinggel?

hámlasztás arcbőr peeling
Zedna Life
2025.10.14.
Az arcradírozás fontos része a bőrápolásnak, de csak akkor, ha mértékkel végezzük. A szakértők szerint a túl gyakori vagy nem megfelelő peeling többet árthat, mint amennyit használ: roncsolhatja a bőr védőrétegét, irritációt és gyulladást okozhat.

Az arcradírozás célja az elhalt hámsejtek eltávolítása, hogy a bőr simább, frissebb és ragyogóbb legyen. A probléma ott kezdődik, amikor a napi rutin részévé válik, vagy túl erős termékeket használunk. A kozmetológusok tapasztalata szerint sokan azt gondolják, hogy minél gyakrabban radíroznak, annál tisztább lesz a bőrük – valójában épp ellenkezőleg: a túlzás fokozza a faggyútermelést, kiszárítja és érzékennyé teszi az arcbőrt. 

Arcradírozást végez egy nő
Az arcradírozást túlzásba lehet vinni
Forrás: Shutterstock

Arcradírozás: milyen gyakran szabad? 

A bőr típusa határozza meg, milyen gyakran ajánlott az arcradírozás. A szakértők szerint normál bőrnél heti 1–2 alkalom, zsírosabb bőrnél heti 2–3 alkalom, míg száraz vagy érzékeny bőrnél legfeljebb heti 1 alkalom javasolt.  A túl gyakori peeling hatására a bőr elveszíti természetes védőrétegét, ami mikrosérülésekhez és gyulladásokhoz vezethet. A bőrgyógyászok szerint a fiatalabb bőr gyorsabban regenerálódik, de 30 év felett már sokkal lassabban képes új hámréteget képezni, így a túlzott radírozás öregítheti is a bőrt. 

A WHO által idézett bőrkutatások szerint a rendszeres, de kíméletes hámlasztás (például gyengéd kémiai peeling) segíti a bőr megújulását, míg a túlzott fizikai dörzsölés mikrosérüléseket okoz, amelyeken keresztül könnyebben bejuthatnak kórokozók és allergének. 

Mik a túlzás jelei? 

Ha a bőr húzódik, piros, hámlik, vagy égő érzést tapasztalsz, az egyértelmű jele annak, hogy túlzásba vitted a radírozást. A kozmetológusok szerint ez különösen gyakori azoknál, akik szemcsés, durvább állagú terméket használnak, vagy erősen dörzsölik az arcukat. A bőr ilyenkor védekezni kezd: fokozza a faggyútermelést, hogy pótolja a hiányzó lipideket, így paradox módon még zsírosabb, fénylőbb lehet. Ezt sokan újabb radírozással próbálják ellensúlyozni – ez viszont ördögi körhöz vezet. 

Hogyan hámlassz helyesen? 

A legfontosabb szabály: mindig a bőrtípusodhoz igazodó terméket válassz. Érzékeny bőrre finom szemcsés vagy enzimatikus peeling ajánlott, míg zsírosabb, pattanásos bőrre a szalicilsavas vagy glikolsavas kémiai hámlasztók hatékonyabbak. A szakértők szerint a bőr előkészítése is kulcsfontosságú – tiszta, enyhén nedves arcbőrön kell alkalmazni a radírt, majd utána hidratáló krémet vagy nyugtató szérumot érdemes használni. Naponta végzett hámlasztás helyett a kiegyensúlyozott rutin (tisztítás, hidratálás, fényvédelem) a hosszú távú megoldás. 

A bőrgyógyászok hangsúlyozzák: a túlzott arcradírozás rövid távon ugyan simább bőrt adhat, de hosszú távon károsíthatja annak természetes egyensúlyát. A cél nem a bőr „tökéletesítése”, hanem az egészséges működésének támogatása  – ehhez pedig sokszor a kevesebb valóban több. 

Apró fekete foltok az orrodon? Mitesszernek hiszed őket, pedig valójában valami egészen más

Biztosan te is próbáltad már eltávolítani az orrodon lévő fekete pöttyöket, amik időről időre megjelennek. Talán eddig abban a hitben voltál, hogy ezek mitesszerek, pedig valójában teljesen másról van szó. Mutatjuk, miről!

Ez a nő 77 évesen még mindig úgy néz ki, mint egy topmodell – Így csinálta

Norma Wiliams 77 évesen a legjobb formájában van, még mindig olyan az alakja, mint egy topmodellnek. Az asszony kiváló példa arra, hogy egy kis tudatossággal mi mindent lehet elérni.

Ez a tea teszi igazán ránctalanná a bőröd: itt a koreai retinoltea titkos receptje

Ha egy természetes megoldást keresel, amelytől ragyogni fog a bőröd, jó helyen jársz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu