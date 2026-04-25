Amikor a leghétköznapibb dolog is pokollá változik: a saját könny és izzadság is fájdalmat okoz

Az vízallergia egyike a legkülönlegesebb és egyben legsúlyosabb életminőséget rontó bőrbetegségeknek. Azok, akik ebben szenvednek, az élet legalapvetőbb helyzeteit – zuhanyzást, esős időt, sírást, fizikai megterhelést – rettegéssel élik meg. A betegség megértése az első lépés a hatékony kezelés felé.

A vízallergia a zuhanyzást is fájdalmassá teszi

A vízallergia tudományos neve aquagén urticaria

Rendkívül ritka állapot – világszerte csak néhány száz dokumentált eset ismert

A bőr vízzel való érintkezés hatására égő, viszkető, csalánkiütés-szerű reakcióval válaszol

A saját könnyre, izzadságra és nyálra is kiváltódhat a reakció

Nem valódi allergia – az immunrendszer IgE-közvetített reakciója nem igazolható

A teljes gyógyulás ritka, de a tünetek kezelhetők és enyhíthetők

Mi a vízallergia, és miben különbözik a valódi allergiától?

Az aquagén urticaria egy rendkívül ritka bőrreakció, amelyben a bőr vízzel való érintkezése – hőmérséklettől, minőségtől és forrástól függetlenül – égő, viszkető, csalánkiütéshez hasonló kiütéseket vált ki. A reakció általában perceken belül megjelenik, és az érintkezés megszűnését követően 30–60 percen belül elmúlik, de ismétlődő expozíció esetén a tünetek súlyosbodhatnak.

Neve ellenére az aquagén urticaria nem valódi allergia a szó immunológiai értelmében: a klasszikus allergiás reakcióknál kimutatható IgE-alapú immunválasz itt általában nem igazolható. A jelenlegi tudományos álláspont szerint a víz valószínűleg nem maga a kiváltó ok, hanem a bőrfelszínen lévő valamilyen anyaggal – esetleg a faggyú összetevőivel, a bőr felszíni fehérjéivel vagy egyéb tényezőkkel – lép kölcsönhatásba, és ez váltja ki a hisztamin-felszabadulást a bőrben. A pontos mechanizmus azonban még nem teljesen tisztázott.

A betegség nőkben valamivel gyakrabban fordul elő, és általában a pubertás körüli időszakban kezdődik, bár bármely életkorban megjelenhet. Egyes esetekben más bőrgyógyászati betegségekkel – például szeborrhoeás dermatitisszel vagy ekcémával – együtt fordul elő, máskor látszólag teljesen egészséges bőrön alakul ki.