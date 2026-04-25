Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 25., szombat Márk

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bőr

Amikor a leghétköznapibb dolog is pokollá változik: a saját könny és izzadság is fájdalmat okoz

bőr aquagén urticaria víz tünetek reakció
Zedna Life
2026.04.25.
Az allergia szó hallatán legtöbben pollenre, állati szőrre vagy ételekre gondolunk. A vízallergia azonban egy egészen különleges és rendkívül ritka állapot, amelyben a bőr még a saját könnyre és izzadságra is fájdalmas reakcióval válaszol – és amelynek hátterét a tudomány még ma sem teljesen érti.

Az vízallergia egyike a legkülönlegesebb és egyben legsúlyosabb életminőséget rontó bőrbetegségeknek. Azok, akik ebben szenvednek, az élet legalapvetőbb helyzeteit – zuhanyzást, esős időt, sírást, fizikai megterhelést – rettegéssel élik meg. A betegség megértése az első lépés a hatékony kezelés felé.

vízallergia
A vízallergia a zuhanyzást is fájdalmassá teszi
Forrás: 123RF
  • A vízallergia tudományos neve aquagén urticaria
  • Rendkívül ritka állapot – világszerte csak néhány száz dokumentált eset ismert
  • A bőr vízzel való érintkezés hatására égő, viszkető, csalánkiütés-szerű reakcióval válaszol
  • A saját könnyre, izzadságra és nyálra is kiváltódhat a reakció
  • Nem valódi allergia – az immunrendszer IgE-közvetített reakciója nem igazolható
  • A teljes gyógyulás ritka, de a tünetek kezelhetők és enyhíthetők

Mi a vízallergia, és miben különbözik a valódi allergiától?

Az aquagén urticaria egy rendkívül ritka bőrreakció, amelyben a bőr vízzel való érintkezése – hőmérséklettől, minőségtől és forrástól függetlenül – égő, viszkető, csalánkiütéshez hasonló kiütéseket vált ki. A reakció általában perceken belül megjelenik, és az érintkezés megszűnését követően 30–60 percen belül elmúlik, de ismétlődő expozíció esetén a tünetek súlyosbodhatnak.

Neve ellenére az aquagén urticaria nem valódi allergia a szó immunológiai értelmében: a klasszikus allergiás reakcióknál kimutatható IgE-alapú immunválasz itt általában nem igazolható. A jelenlegi tudományos álláspont szerint a víz valószínűleg nem maga a kiváltó ok, hanem a bőrfelszínen lévő valamilyen anyaggal – esetleg a faggyú összetevőivel, a bőr felszíni fehérjéivel vagy egyéb tényezőkkel – lép kölcsönhatásba, és ez váltja ki a hisztamin-felszabadulást a bőrben. A pontos mechanizmus azonban még nem teljesen tisztázott.

A betegség nőkben valamivel gyakrabban fordul elő, és általában a pubertás körüli időszakban kezdődik, bár bármely életkorban megjelenhet. Egyes esetekben más bőrgyógyászati betegségekkel – például szeborrhoeás dermatitisszel vagy ekcémával – együtt fordul elő, máskor látszólag teljesen egészséges bőrön alakul ki.

vízallergia
A tünetek a vízzel való érintkezés után 1-15 percen belül megjelennek
Forrás: Shutterstock

Tünetek – mit éreznek az érintettek?

Az aquagén urticaria tünetei a vízzel való érintkezés után általában 1–15 percen belül megjelennek. A bőrön égő, szúró, viszkető érzés kíséretében apró, vörös, csalánkiütéshez hasonló csomók – ún. kvaddok – jelennek meg, amelyek körül a bőr bepirulhat és megduzzadhat. A tünetek az érintkezés megszűnése után általában fél-egy órán belül enyhülnek.

A betegség különlegesen kínzó vetülete, hogy az érintett nem csak az esőtől, az úszástól vagy a zuhanyzástól szenved – a saját teste által termelt folyadékok is reakciót váltanak ki. A könnyek sírás közben, az izzadság testmozgás vagy meleg hatására, sőt egyes esetekben a nyál is fájdalmas bőrreakciót okozhat az ajkak körül. Ez a tény az érintetteket szinte minden érzelmi és fizikai megterheléstől megfosztja, és súlyos pszichés terhet jelent.

Ritkán a reakció nem korlátozódik a bőrre: légúti tünetek – torokszűkülés, nehézlégzés – és általános rosszullét is előfordulhat, különösen, ha nagy bőrfelület érintkezik vízzel. Ezek a súlyos esetek azonnali orvosi ellátást igényelnek.

Kezelés – lehet-e gyógyítani a vízallergiát?

Az aquagén urticaria teljes gyógyítására jelenleg nincs ismert módszer – a kezelés célja a tünetek enyhítése és az életminőség javítása. Az első vonalbeli kezelés az antihisztaminok rendszeres szedése, amelyek csökkentik a hisztamin-felszabadulás által kiváltott reakciót. Egyes betegeknél a nem szedáló, második generációs antihisztaminok hatékonyak, másoknál magasabb adagra vagy kombinált kezelésre van szükség.

A bőrre vízérintkezés előtt felvitt védelmi réteg – vastagabb, vízzáró emolliensek, egyes esetekben paraffintartalmú készítmények – enyhítheti vagy késleltetheti a reakciót, mivel fizikai akadályt képez a víz és a bőrfelszín között. Egyes vizsgálatokban az ultraibolya fényterápia is segített bizonyos betegeknél, bár ez nem általánosan alkalmazott módszer.

Az aquagén urticariában szenvedők életvitele alapvető alkalmazkodást igényel: rövid, langyos zuhanyok, vízálló védőréteg felvitele előtte, az izzadást fokozó helyzetek kerülése és a pszichés terhek tudatos kezelése mind részei a mindennapos megküzdésnek. A bőrgyógyász és szükség esetén pszichológus bevonása egyaránt ajánlott, hiszen a betegség az életminőségre gyakorolt hatása miatt komoly érzelmi megterheléssel is járhat.

Ajánljuk az alábbi allergiákról szóló cikkeinket is:

Miért erősödik fel tavasszal az allergia, és mit tehetünk ellene?

A tavasz sokak számára nemcsak a természet ébredését jelenti, hanem az allergiás tünetek megjelenését is.

Allergiabarát otthon: milyen porszívóval lélegezhetsz fel?

Az allergiabarát otthon kulcsa a megfelelő szűrés, a hatékony szívóerő és a rendszeres karbantartás – ezek együtt teremtenek könnyebb, egészségesebb légkört.

Akiknek csak álom a fürdés – ilyen betegség a vízallergia

Olyan ritka ez a betegség, hogy neve is csak pár éve lett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu