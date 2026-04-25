Ez a legfinomabb paradicsomleves és ebben rejlik a titka − Recept

Ha azt gondolod, a paradicsomleves csak egy gyors hétköznapi fogás, Toszkánában nem aratna osztatlan sikert a gondolkodásmódod. Az olasz konyha egyik legnagyobb titka ugyanis nem a bonyolultságban, hanem az egyszerűségben rejlik. Kevés alapanyag, maximális íz, és egy csipetnyi türelem. Ez a leves pontosan ilyen. Laktató, selymes, mégis rusztikus, és tökéletes példája annak, hogyan lehet a legegyszerűbb hozzávalókból valami igazán különlegeset alkotni.

A toszkán paradicsomleves fenséges fogás lehet.

Mitől olyan különleges a toszkán paradicsomleves? Az olasz receptek akkor a legfinomabbak, ha minőségi alapanyagokat használunk hozzájuk.

A toszkán emberek szerint a finom fogásokhoz elengedhetetlen, hogy rászánjuk az elkészítésükre az időt.

Furcsa, de ennek a paradicsomlevesnek a kenyér az egyik fő összetevője.

Másnap, amikor egy napig ért, talán még finomabb, mint frissen.

A tökéletes paradicsomleves titka a jó alapanyag

A toszkán változat alapja az érett, zamatos paradicsom. Ha szezonjában készíted, friss paradicsomból az igazi, de jó minőségű, darabolt konzervparadicsommal is működik. Az olívaolaj itt nem mellékszereplő, hanem kulcsfontosságú ízhordozó, ezért érdemes ebből az extra szűz változatot használni. A finomra vágott vöröshagymát és fokhagymát lassan, türelmesen kell dinsztelni, hogy édes, mély alapot adjanak a levesnek.

Ami igazán különlegessé teszi ezt a fogást, az a kenyér. Toszkánában a paradicsomlevest gyakran szikkadt, rusztikus kenyérrel sűrítik, amely magába szívja a paradicsomos alapot, és krémes, már-már főzelékszerű állagot ad az ételnek. Nem kell turmixolni, pont az a lényege, hogy kissé darabos maradjon. A friss bazsalikom a végén kerül bele, hogy megőrizze az aromáját, és egy kevés frissen őrölt bors zárja le az ízeket. Lássuk, pontosan hogy is készül!

Hozzávalók

800 g érett paradicsom vagy 2 konzerv darabolt paradicsom (összesen kb. 800 g)

3 evőkanál extra szűz olívaolaj

1 közepes vöröshagyma (kb. 120 g)

3 gerezd fokhagyma

250 g szikkadt, rusztikus fehér kenyér (héjjal együtt)

700 ml zöldségalaplé vagy víz

1 nagy marék friss bazsalikom

só, frissen őrölt bors ízlés szerint

Elkészítés

Az olívaolajon, közepes lángon 8-10 perc alatt dinszteld üvegesre az apróra vágott hagymát. Ne kapjon színt, csak legyen édes és puha

Add hozzá a zúzott fokhagymát, és 30 másodpercig keverd

Mehet bele a paradicsom. Ha frisset használsz, előtte forrázd le és húzd le a héját. Főzd 10-15 percig, hogy kissé besűrűsödjön

Öntsd fel az alaplével, és forrald fel

Add hozzá a kockákra tépett szikkadt kenyeret. Lefedve, alacsony lángon főzd 15-20 percig. Időnként keverd meg, a kenyér szét fog esni, és besűríti a levest

Sózd, borsozd, majd a végén keverd bele a bazsalikomot.

Ez nem a rohanós változat

Az eredmény nem egy teljesen sima krémleves lesz, inkább sűrű, rusztikus, amiben akár még a kanál is megáll. Ha túl sűrű, adj hozzá még 1–2 dl forró vizet, ha híg, főzd tovább fedő nélkül.