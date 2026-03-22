Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 22., vasárnap Beáta, Izolda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
tünetek

Miért erősödik fel tavasszal az allergia, és mit tehetünk ellene?

tünetek levegő tavasz allergia
Zedna Life
2026.03.22.
A tavasz sokak számára nemcsak a természet ébredését jelenti, hanem az allergiás tünetek megjelenését is. Az allergia tünetei, az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés és a torokkaparás gyakran a pollenek miatt alakul ki.

A tavaszi allergia leggyakoribb oka a levegőben megjelenő pollenek belégzése. A fák virágzása során nagy mennyiségű pollen kerül a levegőbe, amely az arra érzékeny emberek immunrendszerében túlzott reakciót válthat ki. A szervezet ilyenkor úgy reagál a pollenre, mintha az káros anyag lenne, és gyulladásos folyamatokat indít el.

tavaszi allergia tünete az orrfolyás, tüsszögés is
A tavaszi allergia sokak éltét megkeseríti.
Forrás: 123RF

A tavaszi allergiáról röviden

  • leggyakrabban a pollenek váltják ki,
  • a tünetek közé tartozik az orrfolyás, tüsszögés és szemviszketés
  • a hisztamin felszabadulása okozza a legtöbb panaszt,
  • a pollenszezon idején a tünetek erősödhetnek,
  • gyógyszeres és életmódbeli megoldások is segíthetnek,
  • a korai felismerés javítja az életminőséget.

Mi történik a szervezetben allergia esetén?

Allergiás reakció során az immunrendszer a polleneket veszélyes anyagként azonosítja. Ennek hatására ellenanyagok termelődnek, amelyek aktiválják az allergiás gyulladásért felelős sejtek működését. A folyamat során hisztamin szabadul fel, amely az allergiás tünetek nagy részéért felelős. A hisztamin hatására kitágulnak az erek, fokozódik a nyálkahártyák váladéktermelése, és viszketés, duzzanat alakulhat ki.

Ezért jelentkezik egyszerre több panasz is, például orrdugulás, könnyező szem , torokkaparás vagy gyakori tüsszögés.

A tavaszi allergia leggyakoribb tünetei

A tavaszi allergia tünetei elsősorban a légutakat és a szemeket érintik. Az érintettek gyakran tapasztalnak vízszerű orrfolyást, orrdugulást és ismétlődő tüsszögést. Sokan panaszkodnak szemviszketésre, könnyezésre és szempirosságra is. A torok irritációja, a köhögés és a fáradtság szintén gyakori tünet lehet. Fontos különbség a megfázással szemben, hogy az allergiás tünetek nem járnak lázzal, és addig fennmaradhatnak, amíg az allergén jelen van a levegőben.

Mit tehetünk a tünetek enyhítéséért?

A tavaszi allergia kezelése többféle módon történhet. Az egyik legfontosabb lépés az allergének lehetőség szerinti kerülése. Pollenszezon idején érdemes figyelni a pollenjelentést, és a magas pollenkoncentráció idején csökkenteni a szabadtéri tartózkodást. Hasznos lehet a gyakori hajmosás és ruhacsere is, mert a pollen könnyen megtapad a hajon és a ruházaton. Az otthoni levegő tisztán tartása, valamint a szellőztetés megfelelő időzítése szintén segíthet.

Szükség esetén antihisztamin tartalmú gyógyszerek, orrspray-k vagy szemcseppek is alkalmazhatók az allergiás tünetek csökkentésére.

Mikor érdemes allergiavizsgálatot kérni?

Ha a tünetek minden tavasszal visszatérnek, érdemes allergológiai kivizsgálást kérni. A vizsgálatok segíthetnek azonosítani a pontos allergéneket, például a nyírfa, a mogyoró vagy más pollenek érzékenységét. A pontos diagnózis alapján személyre szabott kezelés alakítható ki. Bizonyos esetekben allergén immunterápia is szóba jöhet, amely hosszabb távon csökkentheti az allergiás reakciók erősségét. A megfelelő kezelés jelentősen javíthatja az életminőséget, különösen azok számára, akik minden évben erős tünetekkel küzdenek a pollenszezon idején.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
