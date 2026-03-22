Miért erősödik fel tavasszal az allergia, és mit tehetünk ellene?

A tavaszi allergia leggyakoribb oka a levegőben megjelenő pollenek belégzése. A fák virágzása során nagy mennyiségű pollen kerül a levegőbe, amely az arra érzékeny emberek immunrendszerében túlzott reakciót válthat ki. A szervezet ilyenkor úgy reagál a pollenre, mintha az káros anyag lenne, és gyulladásos folyamatokat indít el.

A tavaszi allergia sokak éltét megkeseríti.

Forrás: 123RF

A tavaszi allergiáról röviden leggyakrabban a pollenek váltják ki,

a tünetek közé tartozik az orrfolyás, tüsszögés és szemviszketés

a hisztamin felszabadulása okozza a legtöbb panaszt,

a pollenszezon idején a tünetek erősödhetnek,

gyógyszeres és életmódbeli megoldások is segíthetnek,

a korai felismerés javítja az életminőséget.

Mi történik a szervezetben allergia esetén?

Allergiás reakció során az immunrendszer a polleneket veszélyes anyagként azonosítja. Ennek hatására ellenanyagok termelődnek, amelyek aktiválják az allergiás gyulladásért felelős sejtek működését. A folyamat során hisztamin szabadul fel, amely az allergiás tünetek nagy részéért felelős. A hisztamin hatására kitágulnak az erek, fokozódik a nyálkahártyák váladéktermelése, és viszketés, duzzanat alakulhat ki.

Ezért jelentkezik egyszerre több panasz is, például orrdugulás, könnyező szem , torokkaparás vagy gyakori tüsszögés.

A tavaszi allergia leggyakoribb tünetei

A tavaszi allergia tünetei elsősorban a légutakat és a szemeket érintik. Az érintettek gyakran tapasztalnak vízszerű orrfolyást, orrdugulást és ismétlődő tüsszögést. Sokan panaszkodnak szemviszketésre, könnyezésre és szempirosságra is. A torok irritációja, a köhögés és a fáradtság szintén gyakori tünet lehet. Fontos különbség a megfázással szemben, hogy az allergiás tünetek nem járnak lázzal, és addig fennmaradhatnak, amíg az allergén jelen van a levegőben.

Mit tehetünk a tünetek enyhítéséért?

A tavaszi allergia kezelése többféle módon történhet. Az egyik legfontosabb lépés az allergének lehetőség szerinti kerülése. Pollenszezon idején érdemes figyelni a pollenjelentést, és a magas pollenkoncentráció idején csökkenteni a szabadtéri tartózkodást. Hasznos lehet a gyakori hajmosás és ruhacsere is, mert a pollen könnyen megtapad a hajon és a ruházaton. Az otthoni levegő tisztán tartása, valamint a szellőztetés megfelelő időzítése szintén segíthet.

Szükség esetén antihisztamin tartalmú gyógyszerek, orrspray-k vagy szemcseppek is alkalmazhatók az allergiás tünetek csökkentésére.

Mikor érdemes allergiavizsgálatot kérni?

Ha a tünetek minden tavasszal visszatérnek, érdemes allergológiai kivizsgálást kérni. A vizsgálatok segíthetnek azonosítani a pontos allergéneket, például a nyírfa, a mogyoró vagy más pollenek érzékenységét. A pontos diagnózis alapján személyre szabott kezelés alakítható ki. Bizonyos esetekben allergén immunterápia is szóba jöhet, amely hosszabb távon csökkentheti az allergiás reakciók erősségét. A megfelelő kezelés jelentősen javíthatja az életminőséget, különösen azok számára, akik minden évben erős tünetekkel küzdenek a pollenszezon idején.