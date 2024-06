Vízallergia – amikor még a zuhanyzás is rémálom

A víz érintése is már egy szempillantás alatt kellemetlen tüneteket okoz. A vízallergia szerencsére igen ritka jelenség, de akit érint, annak bizony még az izzadás és a napi zuhanyzás is komoly kihívást jelet.

A vízallergia fájdalmas betegség - illusztráció

Vízallergia: Milyen tünetei vannak?

Az akvagén csalánkiütés a vízzel való érintkezés hatására szinte azonnal, perceken belül kiütést okoz, amely általában a mellkason, a nyakon és a karokon jelenik meg, de testszerte bárhol kialakulhat, kivéve a talpon és a tenyér területén. A bőrfelület bevörösödik, duzzadttá válik, viszketés, szúróérzés jelentkezhet és mindezt még gyulladás, égő érzés is kíséri. Sötétebb bőrön nehezebben láthatók a jelek, de ettől még ugyanolyan kellemetlen fájdalmat okoz. A legtöbb esetben a pubertáskorban vagy röviddel azután kezdődik, és általában lányoknál fordul elő, de ritkán a fiúkat is érinti. Sokszor a genetika is szerepet játszhat a kialakulásában, tehát akár örökletes is lehet. Gyakran összetévesztik a hidegallergiával, pedig a kettőnek semmi köze sincs egymáshoz.

Melyik fajta váltja ki?

Gyakorlatilag a legkisebb nedvesség is, legyen az izzadás, könny, eső, hó, jég, édesvízi tavak, folyók, medencék, tengervíz vagy permet. Teljesen mindegy, hogy az adott víznek milyen a tisztasága, hőmérséklete, PH-ja, vagy sóssága.

Mi történik víziváskor?

Szerencsére rendkívül ritkán, de előfordulhat, hogy egyes embereknél az ivóvíz olyan tüneteket okozhat, mint például duzzadt ajkak, kiütés a száj körül, súlyosabb esetekben az anafilaxiás sokk is jelentkezhet, melynek jelei a következők: nyelési nehézség, zihálás, légszomj vagy légzési nehézség, szédülés, szapora szívverés, zavarodottság, erős szorongás, izzadás, gyomorfájdalom, hányinger, hányás és akár eszméletvesztés. Ha bárki ilyen jeleket tapasztal, azonnal, késlekedés nélkül orvosi segítségre van szükség, ugyanis ez egy potenciálisan életveszélyes állapot. A víziváskor jelentkező tünetek megelőzhetők, ha az illető szívószállal iszik vagy nagyon ügyel arra, hogy a bőre ne érintkezzen a vízzel.

Hogyan diagnosztizálják?

A vízi csalánkiütés diagnosztizálásához az orvos fizikális vizsgálatot végez, hogy megfigyelje a tüneteit. Ezenkívül áttekinti az illető kórtörténetét, és vízpróbát is végezhet. A vizsgálat során a kezelőorvos szobahőmérsékletű vizes borogatást helyez fel a mellkasára 30 percig. Ezt a tesztet reakció kiváltására végzik. A jelentkező tünetek alapján a doktor el tudja eldönteni, hogy vízallergiáról vagy vízi eredetű viszketésről van szó. A különbség a két rendellenesség között az, hogy a vízi eredetű viszketés csupán viszketést és enyhe irritációt okoz, de nem jelenik meg csalánkiütés vagy bőrpír. Előfordulhat, hogy a kezelőorvos sós vizet, jeget és melegítőpárnát is alkalmaz, hogy kizárjon más betegségeket.