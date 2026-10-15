Mi az az adenokarcinóma, amellyel Leó pápa küzd? A betegségnek ez a 8 tünete lehet

A 71 éves egyházfő október 11-én, vasárnap, a déli áldás során jelentette be, hogy műtét vár rá. „A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során egy csomót találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az elváltozás jól körülhatárolt. Az orvosok úgy vélik, indokolt a beavatkozás, ezért a tanácsukat követve úgy döntöttem, vállalom a műtétet” – mondta.

Leó pápa kissejtes tüdőrákkal (adenokarcinóma) küzd

Forrás: AFP

A beavatkozást október 13-án, kedden végezték el a római Gemelli-kórházban. A Vatikán azt közölte, a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét eltávolították. A műtét 90 percig tartott, nem lépett fel komplikáció. A műtét közben elvégzett szövettani vizsgálat tüdő-adenokarcinómát igazolt.

Mi az a tüdő-adenokarcinóma, amivel Leó pápa küzd?

Az adenokarcinóma a nem kissejtes tüdőrák leggyakoribb típusa. A nyáktermelő sejtekből indul ki, és gyakran a tüdő külső területein alakul ki. Bár a tüdőrák elsődleges kiváltó oka a dohányzás, a nem kissejtes tüdőrákok közül az adenokarcinóma fordul elő a leggyakrabban azoknál is, akik nem dohányoznak. Nem ismert, hogy XIV. Leó pápa valaha cigarettázott volna. Az amerikai járványügyi központ, a CDC adatai szerint 2022-ben az Egyesült Államokban diagnosztizált tüdőrákos esetek körülbelül 45 százaléka adenokarcinóma volt.

A túlélési esélyeket jelentősen befolyásolja, milyen stádiumban fedezik fel a betegséget. Az első stádiumban diagnosztizált betegek csaknem 65 százaléka legalább öt évig él a diagnózis után. A negyedik stádiumban ez az arány már csak 5 százalék.

A Vatikán egyelőre nem közölte, hogy XIV. Leó betegségét pontosan milyen stádiumba sorolták. Úgy tudni, az orvosok további vizsgálatokat végeznek. A pápa várhatóan körülbelül egy hetet tölt kórházban, egelőre nincs szó kemoterápiás kezelésről.

A tüdő-adenokarcinóma lehetséges tünetei

A tüdő-adenokarcinóma – a tüdőrák más típusaihoz hasonlóan – a betegség egészen korai szakaszában nem feltétlenül okoz tüneteket. Előfordulhat, hogy a daganatot – ahogyan XIV. Leó esetében is – egy más okból végzett vizsgálat során fedezik fel. Ha azonban jelentkeznek tünetek, ezekre érdemes figyelni:

Három hétig vagy annál hosszabb ideje tartó köhögés, illetve egy régóta fennálló köhögés jellegének megváltozása.

Mellkasi vagy vállban jelentkező fájdalom, amely rendszerint tompa és tartós, és mély belégzésre, köhögésre vagy nevetésre erősödhet.

Nem múló mellkasi fertőzés vagy rövid időn belül többször visszatérő mellkasi fertőzések, különösen akkor, ha nincs rájuk egyértelmű magyarázat.

Látszólag ok nélkül jelentkező légszomj és sípoló légzés. Feltűnő lehet, ha valaki olyan hétköznapi tevékenységektől is kifullad, mint a lépcsőzés vagy egy rövid séta.

Vér felköhögése. Már kis mennyiségű vér vagy véres köpet megjelenése is figyelmeztető jel lehet.

Étvágytalanság - előfordulhat, hogy valaki egyáltalán nem kívánja az ételt, vagy már nagyon kis mennyiség elfogyasztása után kellemetlen teltségérzete lesz.

Megmagyarázhatatlan fogyás fogyókúra vagy fokozott fizikai aktivitás nélkül.

Tartós fáradtság, amely pihenés vagy megfelelő éjszakai alvás után sem múlik el.

A korai stádiumú tüdőrák kezelésének egyik bevett módja az érintett tüdőrész műtéti eltávolítása. Sugárkezelést is alkalmazhatnak, amelynek célja a daganatsejtek elpusztítása vagy növekedésük megállítása.