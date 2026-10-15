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daganat

Mi az az adenokarcinóma, amellyel Leó pápa küzd? A betegségnek ez a 8 tünete lehet

daganat XIV. Leó pápa tüdőrák
Horváth Angéla
2026.10.15.
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XIV. Leó pápa tüdejében egy rutinvizsgálat során fedeztek fel csomót, a műtét közben végzett szövettani vizsgálat pedig igazolta, hogy rosszindulatú daganatról van szó. A tüdő-adenokarcinóma korai stádiumban teljesen tünetmentes is lehet, ezért előfordul, hogy más okból végzett vizsgálat során derül rá fény.

A 71 éves egyházfő október 11-én, vasárnap, a déli áldás során jelentette be, hogy műtét vár rá. „A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során egy csomót találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az elváltozás jól körülhatárolt. Az orvosok úgy vélik, indokolt a beavatkozás, ezért a tanácsukat követve úgy döntöttem, vállalom a műtétet” – mondta.

Leó pápa kissekjtes tüdőrákkal (adenokarcinóma) küzd
Leó pápa kissejtes tüdőrákkal (adenokarcinóma) küzd
Forrás: AFP

A beavatkozást október 13-án, kedden végezték el a római Gemelli-kórházban. A Vatikán azt közölte, a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét eltávolították. A műtét 90 percig tartott, nem lépett fel komplikáció. A műtét közben elvégzett szövettani vizsgálat tüdő-adenokarcinómát igazolt.

Mi az a tüdő-adenokarcinóma, amivel Leó pápa küzd?

Az adenokarcinóma a nem kissejtes tüdőrák leggyakoribb típusa. A nyáktermelő sejtekből indul ki, és gyakran a tüdő külső területein alakul ki. Bár a tüdőrák elsődleges kiváltó oka a dohányzás, a nem kissejtes tüdőrákok közül az adenokarcinóma fordul elő a leggyakrabban azoknál is, akik nem dohányoznak. Nem ismert, hogy XIV. Leó pápa valaha cigarettázott volna. Az amerikai járványügyi központ, a CDC adatai szerint 2022-ben az Egyesült Államokban diagnosztizált tüdőrákos esetek körülbelül 45 százaléka adenokarcinóma volt.

A túlélési esélyeket jelentősen befolyásolja, milyen stádiumban fedezik fel a betegséget. Az első stádiumban diagnosztizált betegek csaknem 65 százaléka legalább öt évig él a diagnózis után. A negyedik stádiumban ez az arány már csak 5 százalék.

A Vatikán egyelőre nem közölte, hogy XIV. Leó betegségét pontosan milyen stádiumba sorolták. Úgy tudni, az orvosok további vizsgálatokat végeznek. A pápa várhatóan körülbelül egy hetet tölt kórházban, egelőre nincs szó kemoterápiás kezelésről.

A tüdő-adenokarcinóma lehetséges tünetei

A tüdő-adenokarcinóma – a tüdőrák más típusaihoz hasonlóan – a betegség egészen korai szakaszában nem feltétlenül okoz tüneteket. Előfordulhat, hogy a daganatot – ahogyan XIV. Leó esetében is – egy más okból végzett vizsgálat során fedezik fel. Ha azonban jelentkeznek tünetek, ezekre érdemes figyelni:

  • Három hétig vagy annál hosszabb ideje tartó köhögés, illetve egy régóta fennálló köhögés jellegének megváltozása.
  • Mellkasi vagy vállban jelentkező fájdalom, amely rendszerint tompa és tartós, és mély belégzésre, köhögésre vagy nevetésre erősödhet.
  • Nem múló mellkasi fertőzés vagy rövid időn belül többször visszatérő mellkasi fertőzések, különösen akkor, ha nincs rájuk egyértelmű magyarázat.
  • Látszólag ok nélkül jelentkező légszomj és sípoló légzés. Feltűnő lehet, ha valaki olyan hétköznapi tevékenységektől is kifullad, mint a lépcsőzés vagy egy rövid séta.
  • Vér felköhögése. Már kis mennyiségű vér vagy véres köpet megjelenése is figyelmeztető jel lehet.
  • Étvágytalanság - előfordulhat, hogy valaki egyáltalán nem kívánja az ételt, vagy már nagyon kis mennyiség elfogyasztása után kellemetlen teltségérzete lesz.
  • Megmagyarázhatatlan fogyás fogyókúra vagy fokozott fizikai aktivitás nélkül.
  • Tartós fáradtság, amely pihenés vagy megfelelő éjszakai alvás után sem múlik el.

A korai stádiumú tüdőrák kezelésének egyik bevett módja az érintett tüdőrész műtéti eltávolítása. Sugárkezelést is alkalmazhatnak, amelynek célja a daganatsejtek elpusztítása vagy növekedésük megállítása.

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