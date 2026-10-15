Mi az az adenokarcinóma, amellyel Leó pápa küzd? A betegségnek ez a 8 tünete lehet

A 71 éves egyházfő október 11-én, vasárnap, a déli áldás során jelentette be, hogy műtét vár rá. „A közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során egy csomót találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az elváltozás jól körülhatárolt. Az orvosok úgy vélik, indokolt a beavatkozás, ezért a tanácsukat követve úgy döntöttem, vállalom a műtétet” – mondta.
A beavatkozást október 13-án, kedden végezték el a római Gemelli-kórházban. A Vatikán azt közölte, a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét eltávolították. A műtét 90 percig tartott, nem lépett fel komplikáció. A műtét közben elvégzett szövettani vizsgálat tüdő-adenokarcinómát igazolt.
Mi az a tüdő-adenokarcinóma, amivel Leó pápa küzd?
Az adenokarcinóma a nem kissejtes tüdőrák leggyakoribb típusa. A nyáktermelő sejtekből indul ki, és gyakran a tüdő külső területein alakul ki. Bár a tüdőrák elsődleges kiváltó oka a dohányzás, a nem kissejtes tüdőrákok közül az adenokarcinóma fordul elő a leggyakrabban azoknál is, akik nem dohányoznak. Nem ismert, hogy XIV. Leó pápa valaha cigarettázott volna. Az amerikai járványügyi központ, a CDC adatai szerint 2022-ben az Egyesült Államokban diagnosztizált tüdőrákos esetek körülbelül 45 százaléka adenokarcinóma volt.
A túlélési esélyeket jelentősen befolyásolja, milyen stádiumban fedezik fel a betegséget. Az első stádiumban diagnosztizált betegek csaknem 65 százaléka legalább öt évig él a diagnózis után. A negyedik stádiumban ez az arány már csak 5 százalék.
A Vatikán egyelőre nem közölte, hogy XIV. Leó betegségét pontosan milyen stádiumba sorolták. Úgy tudni, az orvosok további vizsgálatokat végeznek. A pápa várhatóan körülbelül egy hetet tölt kórházban, egelőre nincs szó kemoterápiás kezelésről.
A tüdő-adenokarcinóma lehetséges tünetei
A tüdő-adenokarcinóma – a tüdőrák más típusaihoz hasonlóan – a betegség egészen korai szakaszában nem feltétlenül okoz tüneteket. Előfordulhat, hogy a daganatot – ahogyan XIV. Leó esetében is – egy más okból végzett vizsgálat során fedezik fel. Ha azonban jelentkeznek tünetek, ezekre érdemes figyelni:
- Három hétig vagy annál hosszabb ideje tartó köhögés, illetve egy régóta fennálló köhögés jellegének megváltozása.
- Mellkasi vagy vállban jelentkező fájdalom, amely rendszerint tompa és tartós, és mély belégzésre, köhögésre vagy nevetésre erősödhet.
- Nem múló mellkasi fertőzés vagy rövid időn belül többször visszatérő mellkasi fertőzések, különösen akkor, ha nincs rájuk egyértelmű magyarázat.
- Látszólag ok nélkül jelentkező légszomj és sípoló légzés. Feltűnő lehet, ha valaki olyan hétköznapi tevékenységektől is kifullad, mint a lépcsőzés vagy egy rövid séta.
- Vér felköhögése. Már kis mennyiségű vér vagy véres köpet megjelenése is figyelmeztető jel lehet.
- Étvágytalanság - előfordulhat, hogy valaki egyáltalán nem kívánja az ételt, vagy már nagyon kis mennyiség elfogyasztása után kellemetlen teltségérzete lesz.
- Megmagyarázhatatlan fogyás fogyókúra vagy fokozott fizikai aktivitás nélkül.
- Tartós fáradtság, amely pihenés vagy megfelelő éjszakai alvás után sem múlik el.
A korai stádiumú tüdőrák kezelésének egyik bevett módja az érintett tüdőrész műtéti eltávolítása. Sugárkezelést is alkalmazhatnak, amelynek célja a daganatsejtek elpusztítása vagy növekedésük megállítása.
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