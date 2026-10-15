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Frankfurt

Óriási fordulat Rubint Réka rákkezelésében: csodás hírt közölt a fitnesz lady

Frankfurt Rubint Réka rákkezelés
Life.hu
2026.10.15.
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Jó hírekkel tért haza Frankfurtból Rubint Réka, aki több mint négy éve küzd agresszív lágyrész-szarkómával. A fitneszedző azt mondta, a legutóbbi vizsgálatok azt mutatták, hogy több korábbi daganatos elváltozása eltűnt, a májában lévő gócok száma pedig kilencről négyre csökkent.

Rubint Réka a frankfurti beavatkozásról hazatérve, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren nyilatkozott a TV2 Aktív stábjának.

Rubint Réka még a reptéren nyilatkozott arról, hogy halad a kezelése
Rubint Réka még a reptéren nyilatkozott arról, hogy halad a kezelése
Forrás: TV2/Aktív

„Az alapdaganatom, amihez senki nem tudott hozzáférni, mert azt mondták, hogy megközelíthetetlen, tehát még műtéti úton sem eltávolítható, eltűnt. A hasnyálmirigyemnél egy daganat eltűnt, nincs ott. A tüdőmben is számos apró pici góc, ami korábban ott volt, eltűnt” – mondta.

A kezelés azonban még nem ért véget. Réka májában továbbra is vannak elváltozások, ám ezeknek a száma is jelentősen csökkent.

„A májamban jelenleg 9 góc helyett 4 db góc van. Egy katéteren keresztül, rögtön a májban lévő daganatba juttatják el lokálisan a méreganyagot, és tulajdonképpen a daganat vérellátását blokkolják” – magyarázta.

Rubint Réka Frankfurtban TACE-kezelést kapott

A frankfurti klinikán alkalmazott TACE, vagyis transzarteriális kemoembolizáció során katéteren keresztül közvetlenül a daganatot ellátó erekhez juttatják a kezelést, annak vérellátását is elzárják.

A fitneszedzőnél 2022 októberében diagnosztizálták a lágyrész-szarkómát. A daganat a légcsöve mögött, a nyirokrendszerben alakult ki, és a fő verőerét, a nyelőcsövét, valamint a hangszálait is veszélyeztette. Az elmúlt években több mint harminc sugárkezelésen esett át, emellett többféle kemoterápiát és immunterápiát is kapott. Jelenleg mTOR-gátló infúziós kezelésben részesül, Németországban pedig dendritikus sejtterápiát is kap.

A következő frankfurti kezelésre november 10-én kerül sor. Ekkor végzik el a második májkezelést, a megmaradt nagyobb gócok ugyanis további beavatkozást igényelnek. A dátum a házaspár számáraegyébként is különleges: ekkor ünneplik kapcsolatuk 25. évfordulóját.

„November 10-én a névnapomat Frankfurtban fogom ünnepelni, mert akkor lesz a 2. kezelés és akkor leszünk egyébként 25 évesek” – mondta Rubint Réka.

Schobert Norbi szerint sok szenvedéstől megkímélhették volna magukat

Schobert Norbi úgy gondolja, ha korábban tudtak volna a Frankfurtban alkalmazott eljárásról, Rékának talán nem kellett volna átélnie az elmúlt évek megpróbáltatásait.

„Ha akkor tudunk Vogl professzorról, a műtét fel sem merült volna. A kemoterápia fel sem merült volna, mert pont be lehetett volna menni ezzel a TACE eljárással ebbe a daganatba, és megölte volna, és Réka 4 év poklot nem élt volna át, velem együtt” – mondta.

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