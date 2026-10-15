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2026. okt. 15., csütörtök Teréz

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Világsztár

52 évesen babát vár a világhírű színésznő: Hilary Swank már a terhessége végén jár

Világsztár Hilary Swank terhesség
Horváth Angéla
2026.10.15.
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Az Oscar-díjas színésznő különleges videóval jelentette be, hogy harmadik gyermekével várandós. Hilary Swank azt is elárulta, mikor érkezik a baba, már a terhessége végén jár.

Az 52 éves Hilary Swank szerdán az Instagramon osztotta meg a nagy hírt követőivel. Egy videót tett közzé, amiben férjével és ikreivel világító pálcikaemberekként táncolnak, a színésznő hasára pedig egy kisbabát formáztak.

Hilary Swank 52 évesen ismét anya lesz
Hilary Swank 52 évesen ismét anya lesz
Forrás: AFP

„Sokan kérdezitek, mi lesz a következő projektem. Ez decemberben indul” – írta a családi videó mellé.

A bejelentés meglepte a színésznő  követőit. Egyikük azt írta: „Micsoda??? Várjunk csak, én látom rosszul, vagy megint terhes vagy?”

Mások azonnal gratuláltak. „Gratulálok! Milyen gyönyörű, és milyen jópofa bejelentés” – írta valaki, míg egy másik hozzászóló szerint ez volt a nap, a hét, a hónap és az év legjobb híre.

48 éves volt Hilary Swank, amikor megszülettek az ikrei

Hilary Swank és Philip Schneider ikrei, Aya és Ohm 2023 áprilisában születtek. A színésznő akkor 48 éves volt. A színésznő 2022 októberében, a Good Morning America című műsorban jelentette be, hogy anya lesz. Akkor azt mondta, nagyon boldog, hogy végre megoszthatja a hírt, mert már régóta vágyott gyermekre.

A Millió dolláros bébi sztárja 2018-ban, Kaliforniában ment férjhez Philip Schneiderhez. Swank korábban Chad Lowe színész felesége volt.

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