Megerősítette a Vatikán: Leó pápa rosszindulatú tüdődaganattal küzd

XIV. Leó pápa kedden reggel érkezett a Gemelli-klinikára, miután egy korábbi rutinvizsgálat során kis csomót fedeztek fel a tüdejében. A Vatikán a műtét után közölte, hogy az elváltozás vizsgálata rosszindulatú sejteket mutatott ki.

Leó pápa tüdődaganattal küzd

Forrás: AFP

Az egyházfőnél tüdő-adenokarcinómát diagnosztizáltak, amely a nem kissejtes tüdőrák leggyakoribb típusa. Bár a tüdőrák legfontosabb kockázati tényezője a dohányzás, ez a daganattípus a nem dohányzók körében is gyakrabban fordul elő, mint a tüdőrák más formái.

Az orvosok a pápa jobb tüdő alsó lebenyét távolították el. A pápa körülbelül három órát töltött a műtőben, maga a beavatkozás mintegy 90 percig tartott. A műtét sikeres volt, komplikáció nem lépett fel. XIV. Leó az altatás után rendben felébredt, rövid megfigyelést követően pedig visszavitték a kórház tizedik emeletén található szobájába.

A műtét előtt szakértők úgy vélték, hogy még abban az esetben is nagyon jók lehetnek a pápa kilátásai, ha az elváltozás rosszindulatúnak bizonyul, mivel korai stádiumban fedezték fel és eltávolítható.

Leó pápa további vizsgálatok előtt áll

A Vatikán egyik forrása szerint további vizsgálatokat végeznek annak megállapítására, hogy a daganat átterjedt-e a szervezet más részeire. A pápának várhatóan egy hetet kell kórházban töltenie. A Vatikán már hétfőn lemondta XIV. Leó valamennyi programját és audienciáját október 20-ig.

Az utazási terveket egyelőre nem módosították

A 71 éves Leó pápa november 6. és 17. között Uruguayba, Argentínába és Peruba készül. Az út jelenlegi programja kifejezetten sűrű: XIV. Leó több mint 31 ezer kilométert utazna, tizenkét repülőúton és két helikopteres úton venne részt, Peruban pedig jelentős tengerszint feletti magasságkülönbséghez is alkalmazkodnia kellene.

Az Európai Onkológiai Intézet azt javasolja, hogy hasonló műtét után a betegek három hétig ne repüljenek. Ha a pápa felépülése a tervek szerint halad, a műtét és a november 6-i indulás között körülbelül éppen ennyi idő telik el.

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