Reggel vagy este érdemes bevenni a D-vitamint? A Harvard-professzora adott egyértelmű választ

A D-vitamint a szervezet főként a nap UV-B-sugarainak hatására állítja elő. Fontos szerepe van a kalcium és a foszfor felszívódásában, így hozzájárul a csontok és a fogak egészségéhez. Emellett az izmok működésében, több anyagcsere-folyamatban és az immunrendszer működésében is részt vesz. Tartós hiánya növelheti bizonyos csontbetegségek, például a csontritkulás kockázatát, és a fertőzésekre való fokozott fogékonysággal is összefüggésbe hozták.

D-vitamin: nem mindegy, hogyan szedjük

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A világosabb hónapokban a legtöbb ember számára elegendő lehet a rendszeres szabadban tartózkodás ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű D-vitamin képződjön. Télen azonban, amikor kevesebb a napfény, valamint azoknál, akik ritkán vannak a szabadban, idősebbek vagy bizonyos betegséggel élnek, csökkenhet a D-vitamin szint. Ilyenkor az orvos javasolhatja a pótlást, ugyanakkor ezt érdemes az egyéni szükségletekhez igazítani, és bizonytalanság esetén vérvizsgálattal ellenőriztetni a D-vitamin-szintet.

D-vitamin bevétele: nem az időpont számít igazán

Sokan bizonytalanok abban, hogy reggel, délben vagy este jobb-e bevenni a D-vitamint. Jo Ann Manson, a Harvard Egyetem orvosprofesszora szerint ebből a szempontból nincs jelentősége a napszaknak – írja az Utopia.de. Sokkal fontosabb, hogy a készítményt étkezés közben vegyük be. A D-vitamin ugyanis zsírban oldódik, ezért a bélrendszer hatékonyabban tudja felszívni, ha az étkezés zsiradékot is tartalmaz.

Nem véletlen, hogy sok D-vitamin-készítményt eleve olajban oldott cseppek vagy olajat tartalmazó kapszulák formájában árulnak. A felszívódást ugyanakkor az is segítheti, ha a vitamint olyan étkezéshez időzítjük, amelyben van valamennyi zsír. Ehhez jó választás lehet például a dió, az olajos magvak, az avokádó, az olívaolaj vagy a repceolaj.

A túl sok D-vitamin sem veszélytelen

A pótlásnál az adagolásra és arra is figyelni kell, mennyi ideig szedjük a készítményt. Nemcsak a hiány, hanem a túlzott bevitel is okozhat egészségügyi problémákat. Ha valaki hosszabb időn keresztül túl sok D-vitamint fogyaszt, a vér kalciumszintje kórosan megemelkedhet. Nagyobb dózisok alkalmazását ezért mindig érdemes orvossal egyeztetni.