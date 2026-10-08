Ezzel a hétkönapi vitaminnal tovább maradsz fiatal − Az óvatosság azonban nem árt

A kutatók több mint ezer, átlagosan 65 éves ember adatait vizsgálták öt éven keresztül. A résztvevők egyik fele naponta 2000 nemzetközi egység, azaz IU D-vitamint kapott, a másik csoport placebót szedett. A kutatás során azt is megmérték, hogyan változnak a telomerek, vagyis a kromoszómák végeit védő struktúrák.

A D-vitamin újabb érdekes tulajdonságára derült fény.

Forrás:123f

D-vitamin és az öregedés kapcsolata A D-vitamin újabb érdekes tulajdonságára derült fény.

Több mint ezer embert követtek öt éven át.

A kutatók a sejtek öregedésének egyik fontos jelzőjét vizsgálták.

A napi adag azonban nem mindegy.

A magasabb dózis szedésével még nem érdemes kísérletezni.

D-vitamin és öregedés

A telomereket gyakran a cipőfűző végén található műanyag kupakhoz hasonlítják: védik a kromoszómák végét, amikor a sejtek osztódnak. A telomerek természetes módon rövidülnek az élet során, és a túlzottan rövid telomereket több, életkorral összefüggő betegséggel is kapcsolatba hozták.

A vizsgálat eredménye szerint a D-vitamint szedő csoportban a telomerek jobban megőrizték hosszukat, mint a placebót kapóknál. A különbség 140 bázispár volt. Összehasonlításként korábbi kutatások alapján a telomerek nagyjából 460 bázispárral rövidülnek tíz év alatt.

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a D-vitamin bizonyítottan lassítja az öregedést. A kutatás egy sejtszintű változást vizsgált, nem azt, hogy a résztvevők ténylegesen tovább éltek-e vagy kevesebb idős kori betegségük lett.

Nem csak a csontok miatt fontos

A D-vitamin legismertebb szerepe, hogy segíti a kalcium felszívódását, így fontos a csontok egészségéhez. Az immunrendszer működésében is részt vesz, és egy korábbi bizonyítékokat összegző vizsgálat szerint a D-vitamin-pótlás különösen hiányállapot esetén csökkentheti a légúti fertőzések kockázatát.

A D-vitamin gyulladáscsökkentő hatása azért is érdekes ebben a témában, mert a szervezetben zajló krónikus gyulladás a telomerek rövidülésével is összefügg. A kutatók szerint ez az egyik lehetséges magyarázata annak, hogy a vitamin szerepet játszhat a telomerek megőrzésében.

A 2000 IU-s adaggal azért óvatosan

A kutatásban napi 2000 IU D-vitamint használtak, ami jóval magasabb a szokásosan ajánlott napi mennyiségnél. Az adatok szerint a jelenlegi ajánlások 70 éves kor alatt 600 IU, idősebbeknek pedig 800 IU napi bevitelt említenek.