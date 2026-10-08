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Ezzel a hétkönapi vitaminnal tovább maradsz fiatal − Az óvatosság azonban nem árt

kutatás D-vitamin vitamin öregedés
Simon Péter
2026.10.08.
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A D-vitaminról régóta tudjuk, hogy fontos a csontok és az immunrendszer megfelelő működéséhez, most azonban egy másik tulajdonsága került a figyelem középpontjába. Egy friss kutatás szerint a D-vitamin és az öregedés között olyan kapcsolat lehet, amely a sejtek szintjén is megmutatkozik.

A kutatók több mint ezer, átlagosan 65 éves ember adatait vizsgálták öt éven keresztül. A résztvevők egyik fele naponta 2000 nemzetközi egység, azaz IU D-vitamint kapott, a másik csoport placebót szedett. A kutatás során azt is megmérték, hogyan változnak a telomerek, vagyis a kromoszómák végeit védő struktúrák.

d-vitamin
A D-vitamin újabb érdekes tulajdonságára derült fény.
Forrás:123f

D-vitamin és az öregedés kapcsolata

  • A D-vitamin újabb érdekes tulajdonságára derült fény.
  • Több mint ezer embert követtek öt éven át.
  • A kutatók a sejtek öregedésének egyik fontos jelzőjét vizsgálták.
  • A napi adag azonban nem mindegy.
  • A magasabb dózis szedésével még nem érdemes kísérletezni.

D-vitamin és öregedés

A telomereket gyakran a cipőfűző végén található műanyag kupakhoz hasonlítják: védik a kromoszómák végét, amikor a sejtek osztódnak. A telomerek természetes módon rövidülnek az élet során, és a túlzottan rövid telomereket több, életkorral összefüggő betegséggel is kapcsolatba hozták.

A vizsgálat eredménye szerint a D-vitamint szedő csoportban a telomerek jobban megőrizték hosszukat, mint a placebót kapóknál. A különbség 140 bázispár volt. Összehasonlításként korábbi kutatások alapján a telomerek nagyjából 460 bázispárral rövidülnek tíz év alatt.

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a D-vitamin bizonyítottan lassítja az öregedést. A kutatás egy sejtszintű változást vizsgált, nem azt, hogy a résztvevők ténylegesen tovább éltek-e vagy kevesebb idős kori betegségük lett. 

Nem csak a csontok miatt fontos

A D-vitamin legismertebb szerepe, hogy segíti a kalcium felszívódását, így fontos a csontok egészségéhez. Az immunrendszer működésében is részt vesz, és egy korábbi bizonyítékokat összegző vizsgálat szerint a D-vitamin-pótlás különösen hiányállapot esetén csökkentheti a légúti fertőzések kockázatát.

A D-vitamin gyulladáscsökkentő hatása azért is érdekes ebben a témában, mert a szervezetben zajló krónikus gyulladás a telomerek rövidülésével is összefügg. A kutatók szerint ez az egyik lehetséges magyarázata annak, hogy a vitamin szerepet játszhat a telomerek megőrzésében.

A 2000 IU-s adaggal azért óvatosan

A kutatásban napi 2000 IU D-vitamint használtak, ami jóval magasabb a szokásosan ajánlott napi mennyiségnél. Az adatok szerint a jelenlegi ajánlások 70 éves kor alatt 600 IU, idősebbeknek pedig 800 IU napi bevitelt említenek.

Ezért a kutatás eredménye nem azt jelenti, hogy mindenkinek érdemes nagy dózisú D-vitamint szednie az öregedés lassítására. A megfelelő mennyiség függ többek között a szervezet D-vitamin-szintjétől, az étrendtől és az egyéni egészségi állapottól.

A kutatás egyik legfontosabb üzenete így nem az, hogy kezdjünk el több vitamint szedni, hanem az, hogy a D-vitamin szerepe jóval összetettebb annál, mint hogy egyszerűen a csontok vitaminjaként gondoljunk rá. Az egészséges öregedéshez továbbra is a kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a dohányzás kerülése és a stressz kezelése adja a legbiztosabb alapot.

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