Ez az olaj a leghatásosabb fegyver hajhullás ellen: nem a ricinusról van szó

A hajhullás az egyik olyan gyakori probléma, amelyre rengetegen keresnek természetes megoldást. A rozmaringolaj, a koffeines készítmények, a különféle hajvitaminok és fejbőrszérumok mellett az utóbbi években egy kevésbé ismert olaj is felkerült a lehetséges hajápolási összetevők listájára.

Ez a természetes olaj hatásos fegyver hajhullás ellen.

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Egy hétköznapi olaj segíthet a hajhullás ellen.

Egyre többen cserélik le erre a ricinusolajat vagy épp az argánolajat.

A módszer azonban nem csodaszer, de nagyon is hatásosnak bizonyul.

Ez az olaj hajhullás ellen igazi csodaszer

Elsőre talán furcsán hangzik, hogy a konyhából ismert, jellegzetesen zöldes olajnak a hajhulláshoz is köze lehet, a tudomány azonban valóban vizsgálta ezt a lehetőséget. A tökmagolaj különféle zsírsavakat, antioxidánsokat és fitoszterolokat tartalmaz, utóbbiak pedig azért kerültek a kutatók figyelmének középpontjába, mert felmerült, hogy hatással lehetnek az 5-alfa-reduktáz nevű enzim működésére.

Az összetevő csökkentheti a hajhullást, mivel gátolja a hajhullásért felelős DHT (dihidrotesztoszteron) hormon képződését. Ez elsősorban az androgén eredetű, örökletes vagy hormonális hajritkulásnál lehet jelentős. Az E-vitaminnal, omega-3 zsírsavakkal, linolsavval, cinkkel és magnéziummal teli olaj gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, erősíti a hajhagymákat, nyugtatja az irritált fejbőrt.

Többféle formában is elérhető: étrend-kiegészítőként például kapszulaként is megvásárolható, hajápolás esetén azonban praktikusabb lehet kifejezetten fejbőrre szánt készítményt választani. Fontos ugyanakkor, hogy ne tekintsünk minden étkezési célú tökmagolajat automatikusan hajhullás elleni kezelésnek, hiszen a kutatások során meghatározott összetételű készítményeket és pontos adagolást alkalmaztak.

Ha helyileg szeretnénk használni, néhány csepp olajat finoman be lehet masszírozni a ritkuló területeken a fejbőrbe, majd a készítmény használati útmutatójában meghatározott ideig, de legalább 20-30 percig érdemes fennhagyni, utána pedig jöhet az alapos samponos mosás, a balzsam és a pakolás. Érzékeny bőr esetén azonban jobb először egy kisebb bőrfelületen tesztelni, hogy jelentkezik-e irritáció vagy kellemetlen reakció.

Fontos: nem érdemes néhány nap után látványos eredményt várni. A haj növekedési ciklusa lassú, ezért a hajhullás kezelésére alkalmazott módszerek hatását általában hosszabb idő, akár több hónap után lehet érdemben megítélni.

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