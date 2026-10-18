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étkezés

Nem mindegy, mikor vacsorázol: egy kutatás meglepő időpontot talált a legkedvezőbbnek

étkezés egészség vacsora
Horváth Angéla
2026.10.18.
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A legtöbben csak a nap végén, munka és a napi teendők után ülnek le vacsorázni. Egy vizsgálat szerint azonban nem biztos, hogy a szervezetünknek is ez a legjobb ritmus: az étkezés időpontja ugyanis az éhségérzetre és az anyagcserére is hatással lehet.

A Harvard Medical School kutatói azt vizsgálták, változik-e a szervezet működése attól függően, hogy ugyanazt az ételt korábban vagy több órával később fogyasztjuk el. A Cell Metabolism folyóiratban megjelent kutatásban 16 túlsúlyos vagy elhízással élő felnőtt vett részt.

Nem mindegy a vacsora időpontja, meglepő időpontban érdemes elfogyasztani
Nem mindegy a vacsora időpontja, meglepő időpontban érdemes elfogyasztani
Forrás: 123rf

A résztvevők két különböző napirendet követtek. Az egyik időszakban reggel 9-kor, délután 1-kor és 16:30-kor kapták meg az étkezéseiket, a másikban ugyanezeket az ételeket 13, 17 és 20:30 órakor fogyasztották el. A kutatók közben mérték az energiafelhasználásukat, figyelték a hormonális változásokat, és azt is feljegyezték, mennyire érzik magukat éhesnek.

Ez történt, amikor későbbre csúszott a vacsora

A később étkezőknél alacsonyabb lett a jóllakottságban szerepet játszó leptin hormon szintje, és éhesebbek is voltak. Ám nem ez volt az egyetlen különbség. A szervezetük kevesebb kalóriát égetett el, a zsírszövetből vett mintákban pedig olyan változásokat találtak, amelyek kedvezhetnek a zsírraktározásnak. Mindezt úgy figyelték meg, hogy a résztvevők ugyanazokat az ételeket és ugyanannyi kalóriát fogyasztottak. A különbséget tehát ebben a vizsgálatban az étkezések időpontja jelentette.

A kutatás alapján a 16:30 és 17 óra körüli vacsora járt a kedvezőbb anyagcsere-válaszokkal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinek délután ötkor kellene vacsoráznia. A vizsgálat mindössze 16 ember részvételével készült, ezért az eredményekből nem lehet olyan pontos időpontot meghatározni, amely mindenkinél egyformán ideális.

A testsúlyt ráadásul nemcsak az befolyásolja, mikor eszünk. Az alvás, a rendszeres mozgás, valamint az életmód más elemei is fontos szerepet játszanak.

A kutatás alapján érdemes lehet elkerülni a késői, közvetlenül lefekvés előtti vacsorát. A korábbi étkezés kedvezőbb lehet az anyagcsere szempontjából, de továbbra sem mindegy, mit és mennyit eszünk.

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