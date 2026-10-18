Gargalizálással előzik meg a japánok a megfázást: ezt a filléres dolgot teszik a vízbe

A rendszeres kézmosás az egyik leghatékonyabb módja a fertőzések terjedésének csökkentésére, Japánban azonban egy másik szokás is széles körben elterjedt megfázás ellen: a gargalizálás. A gyerekeket már kiskoruktól arra tanítják, hogy hazaérkezés után ne csak a kezüket mossák meg, hanem a szájukat és a torkukat is öblítsék ki. Sok otthonban, iskolában, sőt egyes munkahelyeken is külön poharakat tartanak erre a célra. Az ugai ma már a japán társadalom egészségmegőrző rutinjának része, függetlenül attól, hogy az orvostudomány pontosan mekkora hatást igazol mögötte.

A japánok esküsznek a gargalizálásra, úgy tartják, az úgynevezett ugai megelőzi a megfázásos betegséget

Forrás: 123fr

Így végzik Japánban az ugait megfázás ellen

A módszer egyszerű. Egy teáskanál sót feloldanak egy csésze meleg vízben, majd az oldattal két lépésben öblögetnek. Először körülbelül 30 másodpercig a szájban mozgatják a sós vizet. Ezután kissé hátrahajtják a fejüket, és további 30 másodpercig gargalizálnak vele. A folyadékot végül kiköpik, lenyelni nem ajánlott.

Sokan naponta többször is elvégzik az ugait: hazaérkezés után, tömegközlekedés használatát követően, étkezés előtt vagy akkor, amikor érzik a megfázás első jeleit. A módszert elsősorban megelőzésre használják, nem pedig már kialakult légúti betegségek kezelésére.

Az elképzelés szerint a légúti vírusok a száj, a torok vagy az orr nyálkahártyáján keresztül jutnak a szervezetbe. Mielőtt megfertőzik a sejteket, először megtapadnak a nyálkahártya felszínén. A gargalizálás elméletileg mechanikusan eltávolíthatja azokat a kórokozókat, amelyek még nem kötődtek erősen a sejtekhez, így csökkentheti a szervezetbe jutó vírusok mennyiségét. A sós vízről úgy tartják, hogy olyan környezetet teremthet, amely kevésbé kedvez bizonyos kórokozók szaporodásának. Hogy ez a gyakorlatban mennyire járul hozzá a fertőzések megelőzéséhez, arról nincs egyértelmű tudományos álláspont.

Nem bizonyított, hogy a japán gyerekek emiatt ritkábban betegek

Az ugai mellett gyakran azzal érvelnek, hogy a japán gyerekek jóval ritkábban kapnak el légúti fertőzéseket, mint a nyugati országokban élők. Egyes állítások szerint míg nyugaton évente átlagosan 8–12 fertőzés is előfordulhat egy gyereknél, Japánban ez mindössze 1–2. Azt azonban nem támasztják alá tudományos adatok, és azt sem, hogy ennek oka a gargalizálás lenne.