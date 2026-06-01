Tudósok rájöttek, hogyan lehet 20 évvel fiatalabb agyad egy orrspray-nek köszönhetően

Két adag belőle és már érezni is a hatását. A különleges orrspray rendszeres használata során javulhat a memória és gyorsabb lehet a gondolkodás. A felfedezés már most hatalmas reményt adhat az Alzheimer-kór és a demencia elleni harcban.

Orrspray, ami fiatalít?

Különleges szert fejlesztettek ki az agy felfrissítésére.

Visszafordítható lehet az agy öregedése egy orrspray segítségével?

Ez az orrspray nem csak megfázáskor tehet jó szolgálatot. A kutatók szerint az agy öregedésének egyik legfőbb oka egy alattomos, folyamatos gyulladás, amely évek alatt fokozatosan rontja a memóriát és a szellemi frissességet.

A Texas A&M Egyetem szakemberei most egy egészen különleges módszerrel próbálták felvenni a harcot a folyamattal: az emberi szervezetben megtalálható mikroszkopikus részecskéket használták arra, hogy genetikai információkat juttassanak el a sejtekhez, méghozzá orrspray formájában.

Ezeket speciális mikroRNS-molekulákkal töltötték meg, amelyek képesek befolyásolni az agy működését és csökkenteni a káros gyulladásokat.

Hogyan jut el az orrspray közvetlenül az agyba?

A fejlesztés egyik legizgalmasabb része, hogy orrspray formájában ezek a mikroRNS-sel töltött parányi biológiai részecskék az orrüregbe kerülnek.

A szaglóidegek mentén közvetlenül felszívódnak az agyszövetben. Bejutnak a sejtekbe, ahol a mikroRNS lekapcsolja a gyulladást, és „újrafrissíti" a sejtek energiaközpontjait.

A kutatók szerint a kezelés nemcsak a gyulladásos folyamatokat mérsékli, hanem az agysejtek, vagyis a mitokondriumok működését is javítja. Ez pedig frissebb, energikusabb agyműködést eredményezhet, és ha minden jól megy, nemsokára a korai demencia tüneteinek is búcsút mondhatunk..

Új távlatok nyílhatnak a demencia kezelésében

A kísérletek során a kezelt alanyok állatok voltak, akik látványosan jobban teljesítettek memória- és felismerési feladatokban: könnyebben azonosítottak új tárgyakat és ismerős mintákat is. A javulás ráadásul gyorsan jelentkezett, és akár hónapokig is megmaradt mindössze két adag után. A szakértők szerint a módszer a jövőben új korszakot nyithat az Alzheimer-kór és a demencia kezelésében – bár hangsúlyozzák, hogy embereken még nem próbálták ki a terápiát.