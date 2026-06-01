Tudósok rájöttek, hogyan lehet 20 évvel fiatalabb agyad egy orrspray-nek köszönhetően

Jónás Ágnes
2026.06.01.
Egy hétköznapi szer lehet a jövő egyik legizgalmasabb fegyvere a memóriazavarok és az agy öregedése ellen, legalábbis egy friss amerikai kutatás szerint. A tudósok állítják: már létezik egy orrspray, amelynek hatására az emberi agy megfiatalodik.

Két adag belőle és már érezni is a hatását. A különleges orrspray rendszeres használata során javulhat a memória és gyorsabb lehet a gondolkodás. A felfedezés már most hatalmas reményt adhat az Alzheimer-kór és a demencia elleni harcban. 

Orrspray, ami fiatalít?
  • Különleges szert fejlesztettek ki az agy felfrissítésére.
  • Kutatók az orrspray-t mikroRNS-molekulákkal töltötték meg.
  • A kezelés nemcsak a gyulladásos folyamatokat mérsékli, hanem az agysejtek, vagyis a mitokondriumok működését is javítja.

Visszafordítható lehet az agy öregedése egy orrspray segítségével?

Ez az orrspray nem csak megfázáskor tehet jó szolgálatot. A kutatók szerint az agy öregedésének egyik legfőbb oka egy alattomos, folyamatos gyulladás, amely évek alatt fokozatosan rontja a memóriát és a szellemi frissességet. 

A Texas A&M Egyetem szakemberei most egy egészen különleges módszerrel próbálták felvenni a harcot a folyamattal: az emberi szervezetben megtalálható mikroszkopikus részecskéket használták arra, hogy genetikai információkat juttassanak el a sejtekhez, méghozzá orrspray formájában.

Ezeket speciális mikroRNS-molekulákkal töltötték meg, amelyek képesek befolyásolni az agy működését és csökkenteni a káros gyulladásokat.

Hogyan jut el az orrspray közvetlenül az agyba?

A fejlesztés egyik legizgalmasabb része, hogy orrspray formájában ezek a mikroRNS-sel töltött parányi biológiai részecskék az orrüregbe kerülnek. 

A szaglóidegek mentén közvetlenül felszívódnak az agyszövetben. Bejutnak a sejtekbe, ahol a mikroRNS lekapcsolja a gyulladást, és „újrafrissíti" a sejtek energiaközpontjait. 

A kutatók szerint a kezelés nemcsak a gyulladásos folyamatokat mérsékli, hanem az agysejtek, vagyis a mitokondriumok működését is javítja. Ez pedig frissebb, energikusabb agyműködést eredményezhet, és ha minden jól megy, nemsokára a korai demencia tüneteinek is búcsút mondhatunk..

Orrspray és memória, fiatal modellel. 
Új távlatok nyílhatnak a demencia kezelésében

A kísérletek során a kezelt alanyok állatok voltak, akik látványosan jobban teljesítettek memória- és felismerési feladatokban: könnyebben azonosítottak új tárgyakat és ismerős mintákat is. A javulás ráadásul gyorsan jelentkezett, és akár hónapokig is megmaradt mindössze két adag után. A szakértők szerint a módszer a jövőben új korszakot nyithat az Alzheimer-kór és a demencia kezelésében – bár hangsúlyozzák, hogy embereken még nem próbálták ki a terápiát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
