Az ősz a szervezet számára valódi alkalmazkodási időszak. A hőmérséklet változása mellett visszatérünk a megszokott munkarendhez, elkezdődik az iskola és az óvoda, többet tartózkodunk zárt közösségekben, miközben a nyári szabadság után ismét nőhet a stressz és csökkenhet a pihenésre fordított idő. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy legyengült az immunrendszerünk, inkább arról van szó, hogy egyszerre többféle hatáshoz kell alkalmazkodnia.

Mit tehetünk torokfájás ellen?

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Ősszel újra támadnak a rhinovírusok

A megfázás leggyakoribb okozói között vannak a rhinovírusok, amelyek terjedésének kifejezetten kedvez az őszi időszak, amikor a gyerekek visszaülnek az iskolapadba, és ismét több időt töltenek zárt közösségekben. A vírusfertőzés emellett gyengítheti a légutak természetes védekezőképességét, így kedvezőbb feltételeket teremthet egy későbbi bakteriális felülfertőződés kialakulásához is.

A hőmérséklet-ingadozás szintén megterhelő lehet. A hűvösebb levegő és a szárazabb beltéri környezet kiszáríthatja a légutak nyálkahártyáját, amely fontos védelmi vonalat jelent a kórokozókkal szemben. Így nem meglepő, ha egy kellemes szeptemberi napon egyszer csak azt vesszük észre: kapar a torkunk, rekedtek és náthásak vagyunk.

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Mit tehetünk, ha már fáj a torkunk?

A legtöbb egyszerű megfázás néhány nap alatt magától is enyhül, közben azonban a kellemetlen torokfájás alaposan megnehezítheti a mindennapokat. Néhány egyszerű otthoni módszerrel enyhíthetjük a panaszokat.

Megfelelő folyadékbevitel

A megfelelő folyadékbevitel segít megelőzni a kiszáradást, a langyos tea pedig kellemesen nyugtathatja az irritált torkot. A mézes tea szintén népszerű házi praktika, egyéves kor alatt azonban méz nem adható gyerekeknek.

Sós vizes gargalizálás

A langyos sós vízzel történő gargalizálás sokaknak enyhülést hozhat torokfájás esetén.

Több pihenés

A szervezetnek szüksége van energiára a fertőzés leküzdéséhez, ezért ilyenkor érdemes visszavenni a tempóból. A megfelelő alvás és a pihenőnapok sokat számíthatnak.

A levegő párásítása

Amikor beindul a fűtési szezon, az otthonunk levegője szárazabb lesz. Érdemes rendszeresen szellőztetni és kerülni a dohányzást a lakásban, mivel a füst tovább irritálhatja a légutakat.