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Ha ehhez a 3 hétköznapi dologhoz hozzáérsz, azonnal kezet kellene mosni – Szakértők figyelmeztetnek

higiénia kézmosás fontossága fertőzés
Váradi Melinda
2026.07.18.
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Naponta rengeteg felületet érintünk meg, de nem mindegyik jelent ugyanakkora kockázatot az egészségünkre. Szakértők szerint van három olyan tárgy is, amely után azonnal kezet kellene mosni.

Nap mint nap használjuk a kezünket hogy bevásároljunk, telefonáljunk, kilincseket nyissunk. Közben azonban észrevétlenül baktériumok és vírusok is kerülhetnek a bőrünkre, amelyek könnyen bejuthatnak a szervezetünkbe, amikor az arcunkhoz, szemünkhöz vagy a szánkhoz érünk. Ha ezeket a hétköznapi tárgyakat megérinted, ajánlott lenne a minél hamarabbi kézmosás.

kézmosás
Ha ezekhez a tárgyakhoz hozzáérsz, ajánlott a kézmosás.
Forrás: Shutterstock
  • Ezek a hétköznapi tárgyak meglepően sok kórokozót hordozhatnak. 
  • Egy apró szokás is jelentősen csökkentheti a fertőzések kockázatát. 
  • A szakértők azt is elárulják, hogyan használd helyesen a kézfertőtlenítőt.

Kötelező a kézmosás, ha ezekhez hozzáérsz

A szakértők szerint a legtöbb légúti és gyomor-bélrendszeri fertőzés szennyezett kézzel terjed, ezért nemcsak az számít, hogy mossuk-e, hanem az is, hogy mikor.

Bankkártyás fizetőterminál 

Bár sokan nem gondolnak rá, a bankkártyás fizetőterminálok billentyűzetei a legszennyezettebb felületek közé tartoznak. Naponta emberek tucatjai vagy akár százai érintik meg ugyanazokat a gombokat, ráadásul a PIN-kód beütésekor erősebben nyomjuk meg őket, így könnyebben kerülhetnek át a kórokozók. A szakértők szerint influenzavírusok, koronavírus, sőt akár olyan baktériumok is megtapadhatnak rajtuk, mint a szalmonella.

Bevásárlókocsi fogantyúja 

A bevásárlókocsik fogantyúi szintén a leggyakrabban érintett felületek közé tartoznak. Mivel vásárlás közben leginkább az árukra figyelünk, könnyen megfeledkezünk arról, hogy előtte már rengetegen megfogták ugyanazt a kart. A szakemberek szerint egy egyszerű kézmosás vagy -fertőtlenítés vásárlás után sokat tehet azért, hogy elkerüljük a megfázást vagy más fertőzéseket.

A mobiltelefonod 

A telefon szinte egész nap velünk van: a boltban, a tömegközlekedésen, az irodában, az edzőteremben, sőt sokan még a mosdóba is magukkal viszik. Nem csoda, hogy rengeteg szennyeződés és kórokozó gyűlhet össze rajta. A szakértők azt javasolják, hogy a készüléket hetente többször is fertőtlenítsük, és lehetőleg tiszta kézzel használjuk. Ha ez nem történik meg, akkor utána mindig kezet kellene mosni.

Ha nincs lehetőséged azonnal letisztítani a kezedet, a fertőtlenítő jó alternatíva lehet – de csak akkor, ha megfelelően alkalmazod. A szakértők szerint sokan túl gyorsan eldörzsölik a készítményt, pedig legalább 15 másodpercig nedvesen kellene maradnia a kézen ahhoz, hogy hatékonyan elpusztítsa a kórokozók jelentős részét.

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Egy friss felmérés szerint az emberek 19%-a nem mos kezet, miután WC-t használ, 4 százalékuk pedig akkor sem tisztítja meg a kezét, mielőtt élelmiszerhez nyúl. A kézmosás elhanyagolása komoly egészségügyi kockázatokat jelenthet, különösen a fertőzések terjedésére nézve.

 

 

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