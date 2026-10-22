Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 22., csütörtök Előd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
egészség

Selena Gomez hangja örökre megváltozott: elárulta, mi történt vele

egészség Selena Gomez vape
Horváth Angéla
2026.10.22.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Selena Gomez az utóbbi időben egyre több megjegyzést kapott, aokan azt állítitták, hogy megváltozott hangja. Most reagált az észrevételekre, elmondta, mi áll a változás hátterében.

„Nem fogom tudni visszaváltoztatni a hangomat” – mondta Selena Gomez október 18-án, vasárnap az Instagram-sztorijában közzétett videóban. Az énekesnő elárulta, hogy sokáig nikotintartalmú e-cigarettát szívott, és úgy gondolja, ez örökre megváltoztatta a hangját.

Selena Gomez hangja megváltozott a túl sok vape-ezéstől
Selena Gomez hangja megváltozott a túl sok vape-ezéstől
Forrás: Penske Media

„Rengeteget vape-eltem. A nikotinról nagyon nehéz leszokni. Csak azt szeretném mondani: ha valaki ezzel küzd, vagy éppen azon gondolkodik, hogy elkezdi, egyszerűen nem éri meg. Hülyeség volt, és megváltoztatta a hangomat” – fogalmazott.

Selena Gomez már leszokott a vape-ről

Selena Gomez nem árulta el, mikor kezdett e-cigarettázni, illetve mennyi ideig csinálta. A videó végén ugyanakkor azt mondta, nagyon örül annak, hogy sikerült letennei a vape-et.

„Leszoktam, és csak remélem, hogy ezt meg is tudom tartani. Nagyon nehéz”mondta a Rare Beauty alapítója.

Az elmúlt években jelentősen nőtt az e-cigaretta használata a fiatal felnőttek körében szerte a világon. Az e-cigaretta használatakor a készülék felmelegíti a benne lévő e-liquidet, amely többek között nikotint, ízesítőanyagokat, propilén-glikolt és más összetevőket tartalmazhat. A keletkező aeroszolt a használó belélegzi, így az a torokba és a tüdőbe jut. Bár az e-cigarettát gyakran a hagyományos dohányzás egészségesebb vagy „biztonságosabb” alternatívájaként reklámozzák, a CDC szerint nincs biztonságos dohánytermék, és ez az e-cigarettára is vonatkozik.

Az e-cigaretta valóban megváltoztathatja a hangot

A hang úgy keletkezik, hogy a tüdőből kiáramló levegő áthalad a gégén, és rezgésbe hozza a hangszalagokat. Ezek a képletek a légcső felső részén helyezkednek el, vagyis pontosan azon az útvonalon, amelyen az e-cigaretta aeroszolja is végighalad a tüdő felé. A vegyi anyagokat tartalmazó aeroszol belégzése és kifújása kiszáríthatja a gége és a légcső szöveteit, illetve nyálkahártyáját, és gyulladást is okozhat. A hangszalagok megfelelő működéséhez fontos, hogy nedvesek és rugalmasak legyenek. Ha kiszáradnak és begyulladnak, a beszédhez nagyobb erőkifejtésre van szükség, emiatt a környező izmok is jobban megfeszülhetnek. Ez ronthatja a hangképzés hatékonyságát, és megváltoztathatja a hangszínt, mélyebbé, rekedtebbé vagy érdesebbé válhat. A változás különösen feltűnő lehet azoknál, akik hivatásszerűen használják a hangjukat.

Nem csak a hangot károsíthatja

Az e-cigaretta használatát több kedvezőtlen egészségügyi hatással is összefüggésbe hozták. Ronthatja az asztmát, károsíthatja a szívet, és a tüdő hegesedését is előidézheti, amelyet köznyelven „popcorn tüdőként” is emlegetnek. A vape a légutak mikrobiomját is megváltoztathatja, ezzel gyengítve a légutak immunvédelmét. A legtöbb e-cigaretta nikotint tartalmaz, amely erősen függőséget okozó vegyület. A nikotin megváltoztathatja az agy működését, és fokozhatja a sóvárgást. Az e-cigaretták aeroszolja káros, rákkeltő vegyi anyagokat is tartalmazhat, amelyek mélyen bejuthatnak a tüdőbe. Kutatók szerint még nem áll rendelkezésre elegendő adat annak biztos megállapításához, hogy az e-cigaretta kevésbé rákkeltő-e a hagyományos dohányzásnál. 

Ezeket olvastad már? 

Súlyos múltja van az intézménynek, ahol Presley Gerber meghalt: korábban is túladagolás miatt kértek segítséget a luxusotthonban

Újabb részletek láttak napvilágot arról az intézményről, ahol a 60 éves Cindy Crawford és a 64 éves Rande Gerber fia meghalt. Presley Gerber 27 éves volt.

Meghalt Justin Bieber egykori szerelme: a 34 éves modell néhány hónapja lett édesanya

Sahara Ray halála különösen megrázó, hiszen a modell januárban adott életet első gyermekének.

Egyre biztosabb: Jennifer Lopezre rátalált a boldogság, ezzel a híres színésszel többször is látták

Egy informátor azt állítja, randizgatnak, de egyelőre csak lazán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu