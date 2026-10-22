Selena Gomez hangja örökre megváltozott: elárulta, mi történt vele

„Nem fogom tudni visszaváltoztatni a hangomat” – mondta Selena Gomez október 18-án, vasárnap az Instagram-sztorijában közzétett videóban. Az énekesnő elárulta, hogy sokáig nikotintartalmú e-cigarettát szívott, és úgy gondolja, ez örökre megváltoztatta a hangját.
„Rengeteget vape-eltem. A nikotinról nagyon nehéz leszokni. Csak azt szeretném mondani: ha valaki ezzel küzd, vagy éppen azon gondolkodik, hogy elkezdi, egyszerűen nem éri meg. Hülyeség volt, és megváltoztatta a hangomat” – fogalmazott.
Selena Gomez már leszokott a vape-ről
Selena Gomez nem árulta el, mikor kezdett e-cigarettázni, illetve mennyi ideig csinálta. A videó végén ugyanakkor azt mondta, nagyon örül annak, hogy sikerült letennei a vape-et.
„Leszoktam, és csak remélem, hogy ezt meg is tudom tartani. Nagyon nehéz” – mondta a Rare Beauty alapítója.
Az elmúlt években jelentősen nőtt az e-cigaretta használata a fiatal felnőttek körében szerte a világon. Az e-cigaretta használatakor a készülék felmelegíti a benne lévő e-liquidet, amely többek között nikotint, ízesítőanyagokat, propilén-glikolt és más összetevőket tartalmazhat. A keletkező aeroszolt a használó belélegzi, így az a torokba és a tüdőbe jut. Bár az e-cigarettát gyakran a hagyományos dohányzás egészségesebb vagy „biztonságosabb” alternatívájaként reklámozzák, a CDC szerint nincs biztonságos dohánytermék, és ez az e-cigarettára is vonatkozik.
Az e-cigaretta valóban megváltoztathatja a hangot
A hang úgy keletkezik, hogy a tüdőből kiáramló levegő áthalad a gégén, és rezgésbe hozza a hangszalagokat. Ezek a képletek a légcső felső részén helyezkednek el, vagyis pontosan azon az útvonalon, amelyen az e-cigaretta aeroszolja is végighalad a tüdő felé. A vegyi anyagokat tartalmazó aeroszol belégzése és kifújása kiszáríthatja a gége és a légcső szöveteit, illetve nyálkahártyáját, és gyulladást is okozhat. A hangszalagok megfelelő működéséhez fontos, hogy nedvesek és rugalmasak legyenek. Ha kiszáradnak és begyulladnak, a beszédhez nagyobb erőkifejtésre van szükség, emiatt a környező izmok is jobban megfeszülhetnek. Ez ronthatja a hangképzés hatékonyságát, és megváltoztathatja a hangszínt, mélyebbé, rekedtebbé vagy érdesebbé válhat. A változás különösen feltűnő lehet azoknál, akik hivatásszerűen használják a hangjukat.
Nem csak a hangot károsíthatja
Az e-cigaretta használatát több kedvezőtlen egészségügyi hatással is összefüggésbe hozták. Ronthatja az asztmát, károsíthatja a szívet, és a tüdő hegesedését is előidézheti, amelyet köznyelven „popcorn tüdőként” is emlegetnek. A vape a légutak mikrobiomját is megváltoztathatja, ezzel gyengítve a légutak immunvédelmét. A legtöbb e-cigaretta nikotint tartalmaz, amely erősen függőséget okozó vegyület. A nikotin megváltoztathatja az agy működését, és fokozhatja a sóvárgást. Az e-cigaretták aeroszolja káros, rákkeltő vegyi anyagokat is tartalmazhat, amelyek mélyen bejuthatnak a tüdőbe. Kutatók szerint még nem áll rendelkezésre elegendő adat annak biztos megállapításához, hogy az e-cigaretta kevésbé rákkeltő-e a hagyományos dohányzásnál.
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