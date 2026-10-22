Selena Gomez hangja örökre megváltozott: elárulta, mi történt vele

„Nem fogom tudni visszaváltoztatni a hangomat” – mondta Selena Gomez október 18-án, vasárnap az Instagram-sztorijában közzétett videóban. Az énekesnő elárulta, hogy sokáig nikotintartalmú e-cigarettát szívott, és úgy gondolja, ez örökre megváltoztatta a hangját.

Selena Gomez hangja megváltozott a túl sok vape-ezéstől

Forrás: Penske Media

„Rengeteget vape-eltem. A nikotinról nagyon nehéz leszokni. Csak azt szeretném mondani: ha valaki ezzel küzd, vagy éppen azon gondolkodik, hogy elkezdi, egyszerűen nem éri meg. Hülyeség volt, és megváltoztatta a hangomat” – fogalmazott.

Selena Gomez már leszokott a vape-ről

Selena Gomez nem árulta el, mikor kezdett e-cigarettázni, illetve mennyi ideig csinálta. A videó végén ugyanakkor azt mondta, nagyon örül annak, hogy sikerült letennei a vape-et.

„Leszoktam, és csak remélem, hogy ezt meg is tudom tartani. Nagyon nehéz” – mondta a Rare Beauty alapítója.

Az elmúlt években jelentősen nőtt az e-cigaretta használata a fiatal felnőttek körében szerte a világon. Az e-cigaretta használatakor a készülék felmelegíti a benne lévő e-liquidet, amely többek között nikotint, ízesítőanyagokat, propilén-glikolt és más összetevőket tartalmazhat. A keletkező aeroszolt a használó belélegzi, így az a torokba és a tüdőbe jut. Bár az e-cigarettát gyakran a hagyományos dohányzás egészségesebb vagy „biztonságosabb” alternatívájaként reklámozzák, a CDC szerint nincs biztonságos dohánytermék, és ez az e-cigarettára is vonatkozik.

Az e-cigaretta valóban megváltoztathatja a hangot

A hang úgy keletkezik, hogy a tüdőből kiáramló levegő áthalad a gégén, és rezgésbe hozza a hangszalagokat. Ezek a képletek a légcső felső részén helyezkednek el, vagyis pontosan azon az útvonalon, amelyen az e-cigaretta aeroszolja is végighalad a tüdő felé. A vegyi anyagokat tartalmazó aeroszol belégzése és kifújása kiszáríthatja a gége és a légcső szöveteit, illetve nyálkahártyáját, és gyulladást is okozhat. A hangszalagok megfelelő működéséhez fontos, hogy nedvesek és rugalmasak legyenek. Ha kiszáradnak és begyulladnak, a beszédhez nagyobb erőkifejtésre van szükség, emiatt a környező izmok is jobban megfeszülhetnek. Ez ronthatja a hangképzés hatékonyságát, és megváltoztathatja a hangszínt, mélyebbé, rekedtebbé vagy érdesebbé válhat. A változás különösen feltűnő lehet azoknál, akik hivatásszerűen használják a hangjukat.