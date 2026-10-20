Súlyos múltja van az intézménynek, ahol Presley Gerber meghalt: korábban is túladagolás miatt kértek segítséget a luxusotthonban

A rendőrség a modell halálát feltételezett túladagolásként vizsgálja, a hivatalos halálokot azonban egyelőre nem állapították meg. A most nyilvánosságra került információk szerint nem Presley Gerberé volt az első olyan eset az otthonban, amelynél felmerült a túladagolás gyanúja.

Presley Gerber egy nappal a halála előtt érkezett az intézménybe.

Forrás: Charles Guerin / Bestimage USA / Northfoto

Nemrég történt egy másik túladagolás a Resolutions Livingben, ahol Presley Gerber meghalt

Cindy Crawford fia, Presley Gerber egy Santa Monica-i, felépülést támogató intézményben halt meg szeptember 20-án, 27 éves korában. A TMZ birtokába került rendőrségi feljegyzések szerint a Resolutions Livinghez már februárban is riasztották a hatóságokat egy feltételezett túladagolás miatt. A Santa Monica-i rendőrségi dokumentumok szerint a hatóságok február 18-án vonultak ki a luxuselvonóhoz, miután az intézményből segítséget kértek egy lehetséges túladagolás miatt. A bejelentésben az szerepelt, hogy aggódnak egy beteg állapota miatt, mert felmerült, hogy túladagolás történhetett. A TMZ-nek nyilatkozó forrás szerint egy nőről volt szó, akit végül sikerült újraéleszteni. A beszámoló alapján a rendőrök a helyszínre érkeztek, beszéltek a nővel, majd anélkül távoztak, hogy kórházba szállították volna. Az informátor azt is elmondta, ahhoz, hogy a nő visszanyerje az eszméletét, legalább öt adag Narcanra volt szükség. (A Narcan a naloxon nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, amely az opioidok okozta túladagolás életveszélyes hatásait képes gyorsan visszafordítani. A készítmény alkalmazása sürgősségi helyzetben életmentő lehet.)

Fotókon a Santa Monica-i rehabilitációs intézmény, ahol Presley meghalt. A képeket az alábbi galériában nézheted meg.