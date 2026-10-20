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Súlyos múltja van az intézménynek, ahol Presley Gerber meghalt: korábban is túladagolás miatt kértek segítséget a luxusotthonban

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Újabb részletek láttak napvilágot arról az intézményről, ahol a 60 éves Cindy Crawford és a 64 éves Rande Gerber fia meghalt. Presley Gerber 27 éves volt.

A rendőrség a modell halálát feltételezett túladagolásként vizsgálja, a hivatalos halálokot azonban egyelőre nem állapították meg. A most nyilvánosságra került információk szerint nem Presley Gerberé volt az első olyan eset az otthonban, amelynél felmerült a túladagolás gyanúja.

Presley Gerber egy nappal a halála előtt érkezett az intézménybe.
Presley Gerber egy nappal a halála előtt érkezett az intézménybe.
Forrás: Charles Guerin / Bestimage USA / Northfoto

Nemrég történt egy másik túladagolás a Resolutions Livingben, ahol Presley Gerber meghalt

Cindy Crawford fia, Presley Gerber egy Santa Monica-i, felépülést támogató intézményben halt meg szeptember 20-án, 27 éves korában. A TMZ birtokába került rendőrségi feljegyzések szerint a Resolutions Livinghez már februárban is riasztották a hatóságokat egy feltételezett túladagolás miatt. A Santa Monica-i rendőrségi dokumentumok szerint a hatóságok február 18-án vonultak ki a luxuselvonóhoz, miután az intézményből segítséget kértek egy lehetséges túladagolás miatt. A bejelentésben az szerepelt, hogy aggódnak egy beteg állapota miatt, mert felmerült, hogy túladagolás történhetett. A TMZ-nek nyilatkozó forrás szerint egy nőről volt szó, akit végül sikerült újraéleszteni. A beszámoló alapján a rendőrök a helyszínre érkeztek, beszéltek a nővel, majd anélkül távoztak, hogy kórházba szállították volna. Az informátor azt is elmondta, ahhoz, hogy a nő visszanyerje az eszméletét, legalább öt adag Narcanra volt szükség. (A Narcan a naloxon nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, amely az opioidok okozta túladagolás életveszélyes hatásait képes gyorsan visszafordítani. A készítmény alkalmazása sürgősségi helyzetben életmentő lehet.)

Fotókon a Santa Monica-i rehabilitációs intézmény, ahol Presley meghalt. A képeket az alábbi galériában nézheted meg. 

Nappali
A moziszoba
Ilyenek a hálószobák a Resolution Livingben
Az udvar egy része
A terasz és az udvar egy része
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Nappali
https://resolutionsliving.com/

Komoly előzmények után került az intézménybe Cindy Crawford fia

Presley Gerbert a halála előtt egy nappal került az intézménybe. A Page Sixnek nyilatkozó, az ügyet közvetlenül ismerő források szerint a modell a felvételekor láthatóan drog hatása alatt állt. Presley Gerber korábban nyíltan beszélt a szerhasználattal, a függőséggel és a mentális egészségével kapcsolatos nehézségeiről, a férfi az elmúlt években többször is próbált segítséget kérni.

Presley Gerber életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.

Preslye Gerber
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Presley Gerber élete képekben

Súlyos múltja van az orvosnak, aki a rehabilitációs intézményt vezeti

Az intézményt vezető Dr. Reza Nabavi múltjában szintén voltak kábítószerrel kapcsolatos büntetőügyek: 2002-ben letartóztatták, majd újabb kábítószer-birtoklási ügy miatt is eljárás indult ellene. Pszichológusi nyilvántartásba vételét kezdetben elutasították, később azonban szigorú feltételekkel engedélyezték a munkáját. A beszámoló szerint a Resolutions Living alapítója és tulajdonosa korábban egy ismert malibui rehabilitációs intézményben is dolgozott. A Resolutions Living saját honlapján a függőséggel és a mentális egészséggel küzdők támogatását, valamint a személyre szabott segítséget hangsúlyozza. Úgy tudni azonban, hogy a kaliforniai egészségügyi szolgáltatásokért felelős hivatal tájékoztatása szerint az intézmény nem rendelkezik engedéllyel arra, hogy bentlakásos, szerhasználati zavarokat kezelő rehabilitációs intézményként működjön; felépülést támogató lakóhelyként tartják nyilván.

Presley Gerber halálának pontos oka továbbra sem ismert. Bár a hatóságok feltételezett túladagolásként vizsgálják az esetet, a végleges megállapításhoz további vizsgálatokra van szükség. 

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

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