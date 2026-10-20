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Meghalt Justin Bieber egykori szerelme: a 34 éves modell néhány hónapja lett édesanya

tragédia halál Justin Bieber
Nagy Anna
2026.10.20.
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Tragikus hír rázta meg a divatvilágot: mindössze 34 évesen elhunyt Justin Bieber egykori barátnője. Sahara Ray halála különösen megrázó, hiszen a modell januárban adott életet első gyermekének. Most újabb részletek derültek ki a tragédia körülményeiről.

Mindössze 34 éves korában meghalt Sahara Ray ausztrál modell, aki 2016-ban Justin Bieberrel folytatott románca miatt került a címlapokra. Családja a TMZ-nek erősítette meg a tragikus hírt, és elmondták, hogy szerettei körében, kórházban hunyt el. Bár a halál pontos körülményeit hivatalosan még nem tisztázták, sajtóértesülések szerint kábítószer-túladagolás okozhatta a tragédiát.

Sahara Ray modell, Justin Bieber egykori szerelme 34 évesen meghalt.
Sahara Ray modell, Justin Bieber egykori szerelme 34 évesen meghalt.
Forrás: Matthew Eisman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sahara Ray halálát fentanil-túladagolás okozhatta

Sahara Rayt pénteken a Daily Mail információ szerint fentanil-túladagolás miatt egy Los Angeles-i kórházba szállították pénteken, ahol életfenntartó kezelésre szorult. Egy bennfentes szerint családja vasárnap hozta meg a fájdalmas döntést, hogy lekapcsolják a gépekről.

A halál hivatalos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és az sem ismert, hogy a feltételezett túladagolás véletlenül vagy szándékosan történt-e.

Édesanyja, Gretchen Bach megható szavakkal búcsúzott tőle:

„Sahara hihetetlenül szenvedélyes és kedves fiatal nő volt, aki imádta a családját, a divatot, a kislányát, Snow-t és a szörfözést.”

Néhány hónapja még az anyaság örömeit élvezte

Sahara Ray januárban adott életet kislányának, Snow Ray Downak, akit áprilisban mutatott be követőinek. Utolsó Instagram-bejegyzésében, júliusban is gyermekéről osztott meg megható fotókat.

„Az egész szívem 🤍 Snow baba”írta a képek mellé.

A modell az elmúlt években súlyos egészségügyi problémákkal is küzdött. 2024-ben elárulta, hogy egy autóbalesetet követően Guillain–Barré-szindrómát diagnosztizáltak nála. Az autoimmun betegség miatt részlegesen lebénult, és egy ideig kerekesszékre szorult.

Justin Bieber egykori barátnőjét gyászolja a divatvilág

Sahara Ray Justin Bieber barátnője volt 2016-ban, Hawaiin nyaraltak együtt, amikor lesifotósok lencsevégre kapták őket. Kapcsolatuk nem volt hosszú életű. A modell később Mod Sun zenésszel is romantikus kapcsolatba került. Barátai és rajongói megrendülten búcsúznak tőle. Becky Hearn közös emlékeket idéző fotókkal tisztelgett előtte. „Sahara, egy tiszta lélek, hatalmas szívvel. Megszakad a szívem érted és a családodért. Nyugodj békében.”

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

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