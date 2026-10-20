Egyre biztosabb: Jennifer Lopezre rátalált a boldogság, ezzel a híres színésszel többször is látták

Jennifer Lopez és Brett Goldstein a 2026-os Munkahelyi románc című Netflix-filmben dolgozott együtt, és a Page Six informátora szerint a forgatás után a magánéletben is közelebb kerültek egymáshoz. A forrás úgy fogalmazott, még nem köteleződtek el egymás mellett.

Jennifer Lopez és Brett Goldstein a Munkahelyi románc bemutatóján

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez és Brett Goldstein összeillenek

Az 57 éves Jennifer Lopez és a 46 éves Goldstein korábban többször is tagadták, hogy randiznának. Október 16-án azonban egy Los Angeles-i partira állítólag együtt érkeztek, majd együtt is távoztak. Arra ugyanakkor ügyeltek, hogy külön-külön lépjenek be az épület ajtaján.

Az amerikai lap forrása szerint közös bennük, hogy mindketten szeretnek éttermekbe és társasági eseményekre járni. Brett Goldstein élvezi ezeket az eseményeket Lopez exférjével, Ben Affleckkel szemben, aki közös programjaikon gyakran mogorvának tűnt.

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