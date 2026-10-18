Banánhéjban készül ez a mennyei desszert: roppanós karamellréteg kerül a tetejére

Juliette Henry francia desszertművész receptjében a banán karamellizálva, vaníliával, kókusztejjel és sötét rummal kerül a vissza a héjába. A tetejéről természetesen nem maradhat el a crème brûlée jellegzetes, roppanós karamellrétege sem.
A banános crème brûlée receptje
Hozzávalók 2 töltött banánhoz, némi extra krémmel:
- 2 banán
- kevés barna cukor a karamellizáláshoz
- 1 vaníliarúd kikapart magjai
- 500 ml kókusztej
- egy nagyobb löttyintés sötét rum
- kb. 15 g étkezési keményítő
- kevés barna cukor a tetejére
Elkészítés:
1. A banánokat hosszában vágd fel a száruk mellett úgy, mintha egy fedeles kis csónakot készítenél belőlük. A levágott felső rész legyen keskenyebb, mint az alsó, mert a héj nagyobbik fele lesz majd a desszert „tálkája”.
2. Óvatosan emeld ki a gyümölcshúst úgy, hogy a héj ne sérüljön meg. A banánt tedd serpenyőbe, adj hozzá barna cukrot és egy vaníliarúd kikapart magjait, majd karamellizáld.
3. Öntsd hozzá a sötét rumot, majd add hozzá a kókusztejet is. A banánt kissé törd össze, keverd össze az egészet, majd alacsony lángon körülbelül öt percig főzd.
4. A keveréket passzírozd át finom szitán, hogy a nagyobb banándarabok ne maradjanak a krémben.
5. Öntsd vissza a krémet a serpenyőbe, keverd hozzá az étkezési keményítőt, és melegítsd addig, amíg sűrű, krémes állagú nem lesz.
6. Töltsd meg vele a félretett banánhéjakat, majd tedd őket három órára a hűtőbe.
7. Közvetlenül tálalás előtt szórd meg a tetejüket barna cukorral, és karamellizáló pisztollyal olvaszd ropogós réteggé, ugyanúgy, mint a klasszikus crème brûlée esetében.
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