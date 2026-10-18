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recept

Banánhéjban készül ez a mennyei desszert: roppanós karamellréteg kerül a tetejére

recept Banán creme brulee
Life.hu
2026.10.18.
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A klasszikus francia crème brûlée banános változata nemcsak finom, hanem látványos is. A krém a banánhéjba kerül, így ez az egyszerű desszert akkor is jó választás lehet, ha le akarod nyűgözni a családot.

Juliette Henry francia desszertművész receptjében a banán karamellizálva, vaníliával, kókusztejjel és sötét rummal kerül a vissza a héjába. A tetejéről természetesen nem maradhat el a crème brûlée jellegzetes, roppanós karamellrétege sem.

A banános crème brûlée-vel lenyűgözheted a családot
A banános crème brûlée-vel lenyűgözheted a családot
Forrás: Life.hu/AI

A banános crème brûlée receptje

Hozzávalók 2 töltött banánhoz, némi extra krémmel:

  • 2 banán
  • kevés barna cukor a karamellizáláshoz
  • 1 vaníliarúd kikapart magjai
  • 500 ml kókusztej
  • egy nagyobb löttyintés sötét rum
  • kb. 15 g étkezési keményítő
  • kevés barna cukor a tetejére

Elkészítés:

1. A banánokat hosszában vágd fel a száruk mellett úgy, mintha egy fedeles kis csónakot készítenél belőlük. A levágott felső rész legyen keskenyebb, mint az alsó, mert a héj nagyobbik fele lesz majd a desszert „tálkája”.

2. Óvatosan emeld ki a gyümölcshúst úgy, hogy a héj ne sérüljön meg. A banánt tedd serpenyőbe, adj hozzá barna cukrot és egy vaníliarúd kikapart magjait, majd karamellizáld.

3. Öntsd hozzá a sötét rumot, majd add hozzá a kókusztejet is. A banánt kissé törd össze, keverd össze az egészet, majd alacsony lángon körülbelül öt percig főzd.

4. A keveréket passzírozd át finom szitán, hogy a nagyobb banándarabok ne maradjanak a krémben.

5. Öntsd vissza a krémet a serpenyőbe, keverd hozzá az étkezési keményítőt, és melegítsd addig, amíg sűrű, krémes állagú nem lesz.

6. Töltsd meg vele a félretett banánhéjakat, majd tedd őket három órára a hűtőbe.

7. Közvetlenül tálalás előtt szórd meg a tetejüket barna cukorral, és karamellizáló pisztollyal olvaszd ropogós réteggé, ugyanúgy, mint a klasszikus crème brûlée esetében.

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