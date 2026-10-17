Másfél hónappal a szülés után Palvin Barbi újra a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján: GALÉRIA

Október 18-án, Los Angelesben rendezik meg a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-t, amelyre a márka számos korábbi sztármodellje visszatér. Korábban úgy lehetett tudni, Palvin Barbara nem lesz közöttük, mivel nemrégiben adott életet első gyermekének, ám kiderült, a magyar szupermodell is a kifutóra lép.

Palvin Barbara újra angyalszárnyakal vonul a kifutón.

Forrás: Getty Images Europe

Pavin Barbara újra a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján

A cég pénteken tette közzé, az eddigi nevek mellé Palvin Barbarát is megszerezték, így ő is végigvonul a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján. „Jól áll neked az anyaság,@realbarbarapalvin. A kifutó is – találkozunk Los Angelesben” − írták a közösségi oldalon, Barbi pedig mindezt megerősítve meg is osztotta a posztot.

Ötödször lesz angyal Barbi

Palvin Barbara 2012-ben, 19 évesen vett részt a gálán, majd 2018-ban másodszor is meghívták. Következő évben pedig állandó szerződést kapott, és az állandó modellgárda tagja lett. A show-t ezután évekig nem tartották meg, majd amikor újra megrendezték, Barbit 2024-ben és 2025-ben is láthattuk a kifutón.

Ők lesznek a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei - Kattints a képre a galériáért!