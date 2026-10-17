Másfél hónappal a szülés után Palvin Barbi újra a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján: GALÉRIA

Október 18-án, Los Angelesben rendezik meg a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-t, amelyre a márka számos korábbi sztármodellje visszatér. Korábban úgy lehetett tudni, Palvin Barbara nem lesz közöttük, mivel nemrégiben adott életet első gyermekének, ám kiderült, a magyar szupermodell is a kifutóra lép.
Pavin Barbara újra a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján
A cég pénteken tette közzé, az eddigi nevek mellé Palvin Barbarát is megszerezték, így ő is végigvonul a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján. „Jól áll neked az anyaság,@realbarbarapalvin. A kifutó is – találkozunk Los Angelesben” − írták a közösségi oldalon, Barbi pedig mindezt megerősítve meg is osztotta a posztot.
Ötödször lesz angyal Barbi
Palvin Barbara 2012-ben, 19 évesen vett részt a gálán, majd 2018-ban másodszor is meghívták. Következő évben pedig állandó szerződést kapott, és az állandó modellgárda tagja lett. A show-t ezután évekig nem tartották meg, majd amikor újra megrendezték, Barbit 2024-ben és 2025-ben is láthattuk a kifutón.
Ők lesznek a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei - Kattints a képre a galériáért!
Olyan karcsú, mintha nem is lett volna várandós
Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermeke, Sylvie szeptember 7-én született. A házaspár szeptember 28-án mutatta meg kislányát a nyilvánosságnak. Palvin Barbara és Dylan Sprouse nem rejtegetik a kis Sylvie-t, mindenhova magukkal viszik. Így a nemrég lesifotók is készültek a családról. Bár a kislány nem látszik a babakocsiban, az igen, hogy Barbi máris vissznyerte alakját, olyan karcsú, mintha nem is lett volna várandós.
Palvin Barbara az évek során számtalanszor bebizonyította, hogy neki sokféle ruha áll jól, és mindegyikben szexi.
Galériánkban Barbi legdögösebb szettjeit gyűjtöttük össze, cikkünkben pedig arról írtunk, hogyan vált belőle a világ egyik legkeresettebb modellje.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: