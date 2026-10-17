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2026. okt. 17., szombat Hedvig

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Másfél hónappal a szülés után Palvin Barbi újra a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján: GALÉRIA

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Ötödször ölt magára angyalszárnyakat. Palvin Barbara idén sem hiányzik a legszebb szupermodellek közül.

Október 18-án, Los Angelesben rendezik meg a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-t, amelyre a márka számos korábbi sztármodellje visszatér. Korábban úgy lehetett tudni, Palvin Barbara nem lesz közöttük, mivel nemrégiben adott életet első gyermekének, ám kiderült, a magyar szupermodell  is a kifutóra lép. 

Palvin Barbara újra angyalszárnyakal vonul a kifutón.
Palvin Barbara újra angyalszárnyakal vonul a kifutón.
Forrás: Getty Images Europe

Pavin Barbara újra a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján

A cég pénteken tette közzé, az eddigi nevek mellé Palvin Barbarát is megszerezték, így ő is végigvonul a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján. „Jól áll neked az anyaság,@realbarbarapalvin. A kifutó is – találkozunk Los Angelesben” − írták a közösségi oldalon, Barbi pedig mindezt megerősítve meg is osztotta a posztot.

Ötödször lesz angyal Barbi

Palvin Barbara 2012-ben, 19 évesen vett részt a gálán, majd 2018-ban másodszor is meghívták. Következő évben pedig állandó szerződést kapott, és az állandó modellgárda tagja lett. A show-t ezután évekig nem tartották meg, majd amikor újra megrendezték, Barbit 2024-ben és 2025-ben is láthattuk a kifutón.

Ők lesznek a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei - Kattints a képre a galériáért!

Alessandra Ambrosio A Victoria’s Secret egyik legismertebb modellje 2000-ben szerepelt először a show-ban. Az idei lesz a 20. Victoria’s Secret Fashion Show, amelyen kifutóra lép.
Abby Champion tavaly, 2025-ben szerepelt először a bemutatón, 2026-ban pedig másodszor vonul végig a kifutón.
Alex Consani 2024-ben debütált, majd 2025-ben is visszatért. Az idei lesz a harmadik Victoria’s Secret Fashion Show-ja.
Anok Yai 2024-ben debütált, 2025-ben ismét kifutóra lépett, így az idei lesz a harmadik Victoria’s Secret Fashion Show-ja.
Ashley Graham 2024-ben szerepelt először a Victoria’s Secret Fashion Show-ban, azóta minden évben visszatért.
Candice Swanepoel 2010-ben lett Victoria’s Secret Angel, és a márka egyik legsikeresebb, legjobban kereső modelljévé vált. 2013-ban ő viselte a 10 millió dollárt érő Fantasy Bra-t, amelyet egy 52 karátos rubin is díszített. Több mint egy tucatszor szerepe
Cindy Bruna nyolc év kihagyás után tér vissza. 2013-ban debütált, majd 2018-ig minden évben szerepelt a show-ban.
Devyn Garcia 2021-ben lett a Victoria’s Secret márkanagykövete, 2024-ben pedig először szerepelt a divatbemutatón. Azóta minden show-ban részt vett.
2015-ben jelentették be, hogy Elsa Hosk hivatalosan is Victoria’s Secret Angel lett. 2016-ban ő nyitotta meg az éves show-t, 2018-ban pedig az 1 millió dollárt, vagyis mintegy 323 millió forintot érő, kristályokkal díszített Fantasy Bra-t viselte. Az vol
Gigi Hadid 2015-ben szerepelt először a Victoria’s Secret kifutóján. Azóta további négy alkalommal vett részt a show-ban, így 2026-ban hatodszor láthatja a közönség.
Imaan Hammam 2014-ben vonult először a Victoria’s Secret kifutóján, majd hosszabb szünet után 2024-ben tért vissza. Azóta minden évben szerepel a show-ban.
Paloma Elsesser 2024-ben debütált a Victoria’s Secret kifutóján, az idei lesz a harmadik show-ja.
Adriana Lima a Victoria’s Secret egyik legnagyobb ikonja eddig húsz alkalommal szerepelt a divatbemutatón, így 2026-ban már a 21. show-jára készül. Először 1999-ben lépett a kifutóra, egy évvel később pedig hivatalosan is angyal lett. 2018-ban búcsút vet
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Alessandra Ambrosio a Victoria’s Secret egyik legismertebb modellje 2000-ben szerepelt először a show-ban. Az idei lesz a 20. Victoria’s Secret Fashion Show, amelyen kifutóra lép.
AFP

Olyan karcsú, mintha nem is lett volna várandós

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermeke, Sylvie szeptember 7-én született. A házaspár szeptember 28-án mutatta meg kislányát a nyilvánosságnak. Palvin Barbara és Dylan Sprouse nem rejtegetik a kis Sylvie-t, mindenhova magukkal viszik. Így a nemrég lesifotók is készültek a családról. Bár a kislány nem látszik a babakocsiban, az igen, hogy Barbi máris vissznyerte alakját, olyan karcsú, mintha nem is lett volna várandós.

Palvin Barbara az évek során számtalanszor bebizonyította, hogy neki sokféle ruha áll jól, és mindegyikben szexi. 

Galériánkban Barbi legdögösebb szettjeit gyűjtöttük össze, cikkünkben pedig arról írtunk, hogyan vált belőle a világ egyik legkeresettebb modellje. 

Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Pavin Barbara 2013-ban a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2014-ben a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2016-ban a Maxim Magazine címlapján.
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Palvin Barbara 2019-ben a Victoria's Secret hivatalos modellje lett.
Palvin Barbara 2020-ba a Vanity Fair Oscar Partyn.
Palvin Barbara 2021-ben a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 202-ben az HBO rendezvényén.
Palvin Barbara 2023-ban a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2024-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Palvin Barbara 2024-ben a párizsi divathéten.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2025-ös bemutatóján.
Palvin Barbara a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show-n.
Palvin Barbara 2026 márciusában Párizsban.
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Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
AFP/TIMOTHY A. CLARY

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