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grafológia

Ilyen egy sikeres ember aláírása a grafológusok szerint – Csekkold a sajátodat!

123rf -
grafológia siker aláírás
Váradi Melinda
2026.10.17.
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Többet árul el rólad, mint gondolnád! A grafológia szerint az aláírás formája, mérete és vonalvezetése olyan személyiségjegyekre utalhat, amelyek az önbizalommal és a céltudatossággal is összefügghetnek.

Egy gyors szignó a szerződés végén, néhány lendületes tollvonás egy hivatalos dokumentumon – az aláírásunkat nap mint nap használjuk, mégis ritkán gondolunk bele, milyen benyomást kelthet másokban. Van, aki gondosan kiírja a teljes nevét, más egyetlen kacskaringós vonallal intézi el a dolgot. A grafológia, vagyis a kézírás elemzésével foglalkozó irányzat képviselői szerint ezek a különbségek a személyiségünkről is árulkodhatnak.

Az aláírásod nagyon sokat elárul a személyiségedről.
Az aláírásod nagyon sokat elárul a személyiségedről.
Forrás: 123rf
  • Egy apró formai részlet is egészen más benyomást kelthet. 
  • Nem feltétlenül az a legbeszédesebb, amit első pillantásra észreveszel a saját szignódon. 
  • Az aláírásod néhány jellegzetessége a céljaidhoz és az önmagadról alkotott képedhez is kapcsolódhat.

Ilyen a sikeres emberek aláírása

A sikeres emberekről gyakran a határozottság, az önállóság és a magabiztosság jut eszünkbe. De vajon mindez az aláírásukban is megmutatkozik? A grafológiai megközelítés szerint bizonyos formai jegyek összefüggésbe hozhatók ezekkel a tulajdonságokkal.

Jól olvasható, vagy csak egy kusza firka?

A grafológiai értelmezések szerint az olvasható, rendezett aláírás az egyértelmű önkifejezés és a nyíltság jelképe lehet. Aki könnyen felismerhető formában írja le a nevét, az nem próbálja elrejteni a személyazonosságát, és vállalja, hogy mások is megismerjék. Ezzel szemben a bonyolult, nehezen kibetűzhető kézjegyet sokan a titokzatossággal vagy a távolságtartással társítják. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy olvashatatlan aláírás tulajdonosa kevésbé magabiztos vagy kevésbé sikeres lenne. A gyorsaság, a megszokás és az aláírás gyakorlati célja ugyanúgy szerepet játszhat a kialakulásában.

Mekkora betűkkel írsz alá?

Az aláírás mérete az önérvényesítéshez és az énképhez kapcsolódik. A közepes méretű, arányos kézjegyet gyakran a kiegyensúlyozottság és a reális önértékelés szimbólumaként értelmezik. A feltűnően nagy aláírást egyes grafológiai megközelítések az elismerés iránti vággyal vagy a hangsúlyos önkifejezéssel hozzák összefüggésbe, míg az apróbb szignót visszafogottsággal társíthatják. Ezek az értelmezések azonban nem tekinthetők biztos személyiségrajznak: önmagában a betűméretből nem lehet következtetni valakinek az önbizalmára.

Merre dőlnek a betűid?

Ha megfigyeled az aláírásodat, feltűnhet, hogy a betűk enyhén jobbra vagy balra dőlnek, esetleg szinte teljesen függőlegesek. A grafológusok az enyhe jobbra dőlést hagyományosan a nyitottsággal, a kapcsolatteremtési hajlandósággal és az előretekintő hozzáállással társítják. A függőleges vonalvezetést gyakran az önállóság és az érzelmi kontroll jelképeként értelmezik, míg a balra dőlést a visszafogottsággal kapcsolhatják össze. 

A teljes nevedet használod, vagy a monogramodat? 

A teljes név kiírása az identitás felvállalását és a személyes önállóságot jelképezheti. Aki a keresztnevét és a vezetéknevét is feltünteti, az e megközelítés szerint hangsúlyosabban jeleníti meg a saját személyét. A monogram vagy a rövidített szignó ezzel szemben a tömörséghez és a praktikus gondolkodáshoz is kapcsolható. Egy rövid aláírás azonban nem feltétlenül jelent bizonytalanságot vagy rejtőzködést: sokan egyszerűen megszokták, hogy a nevüket gyorsan, rövidített formában írják le.

Határozottak a vonalaid? 

A lendületes, folyamatos vonalvezetés a grafológiai értelmezésekben az energiát, a dinamizmust és a céltudatosságot szimbolizálhatja. A rendezett, határozott tollvonásokat gyakran a magabiztos fellépés képével társítják, míg a sok megszakítást vagy bizonytalan vonalat a hezitálás jelképeként értelmezhetik. 

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