Ilyen egy sikeres ember aláírása a grafológusok szerint – Csekkold a sajátodat!

Egy gyors szignó a szerződés végén, néhány lendületes tollvonás egy hivatalos dokumentumon – az aláírásunkat nap mint nap használjuk, mégis ritkán gondolunk bele, milyen benyomást kelthet másokban. Van, aki gondosan kiírja a teljes nevét, más egyetlen kacskaringós vonallal intézi el a dolgot. A grafológia, vagyis a kézírás elemzésével foglalkozó irányzat képviselői szerint ezek a különbségek a személyiségünkről is árulkodhatnak.

Az aláírásod nagyon sokat elárul a személyiségedről.

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Egy apró formai részlet is egészen más benyomást kelthet.

Nem feltétlenül az a legbeszédesebb, amit első pillantásra észreveszel a saját szignódon.

Az aláírásod néhány jellegzetessége a céljaidhoz és az önmagadról alkotott képedhez is kapcsolódhat.

Ilyen a sikeres emberek aláírása

A sikeres emberekről gyakran a határozottság, az önállóság és a magabiztosság jut eszünkbe. De vajon mindez az aláírásukban is megmutatkozik? A grafológiai megközelítés szerint bizonyos formai jegyek összefüggésbe hozhatók ezekkel a tulajdonságokkal.

Jól olvasható, vagy csak egy kusza firka?

A grafológiai értelmezések szerint az olvasható, rendezett aláírás az egyértelmű önkifejezés és a nyíltság jelképe lehet. Aki könnyen felismerhető formában írja le a nevét, az nem próbálja elrejteni a személyazonosságát, és vállalja, hogy mások is megismerjék. Ezzel szemben a bonyolult, nehezen kibetűzhető kézjegyet sokan a titokzatossággal vagy a távolságtartással társítják. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy olvashatatlan aláírás tulajdonosa kevésbé magabiztos vagy kevésbé sikeres lenne. A gyorsaság, a megszokás és az aláírás gyakorlati célja ugyanúgy szerepet játszhat a kialakulásában.

Mekkora betűkkel írsz alá?

Az aláírás mérete az önérvényesítéshez és az énképhez kapcsolódik. A közepes méretű, arányos kézjegyet gyakran a kiegyensúlyozottság és a reális önértékelés szimbólumaként értelmezik. A feltűnően nagy aláírást egyes grafológiai megközelítések az elismerés iránti vággyal vagy a hangsúlyos önkifejezéssel hozzák összefüggésbe, míg az apróbb szignót visszafogottsággal társíthatják. Ezek az értelmezések azonban nem tekinthetők biztos személyiségrajznak: önmagában a betűméretből nem lehet következtetni valakinek az önbizalmára.