A házi májkrémnek nincs párja: te is el tudod készíteni

Megsütjük az apróra vágott szalonnát. A pörcöt külön tesszük. A zsírra rádobjuk az apróra vágott hagymát, később a fokhagymát, és megpirítjuk. Mehet rá a megtisztított máj is, no meg a majoranna. Pirítsuk rózsaszínre, majd botmixerrel nyomjuk szét. Só, bors, mustár csak most kerül bele. Végül a paprikakrém. A májkrémre szórjuk rá a szalonna pörcöt.

A pástétomot tegyük kis üvegekbe, zárjuk le, és tegyük dunsztba, hogy lassan hűljön ki.

A házi kenőmájas másféle elkészítési módját megtalálod itt.