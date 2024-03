3 étel 1 tésztából: Jamie Oliver újra szuperpraktikusat alkotott

Oliver palacsintareceptjét is imádja az internet: ugyanis isteni, ráadásul gyorsan elkészíthető, így reggelinek is kiváló. Külön érdekesség, hogy egy tésztából háromféle étel készíthető, amit a sztárséf meg is mutat az alábbi videóban.

Valószínűleg csak ezt használjátok majd életetek hátralévő részében! A legegyszerűbb a világon!