Íme, a legfinomabb medvehagymapesto receptje

A medvehagymapestóval számos ételt, húsokat, tésztákat, tojásos és burgonyás fogásokat ízesíthetünk, de frissen sütött kenyérre vagy pirítósra kenve is mennyei. Éppen szezonja van, már megjelent a piacokon, zöldségeseknél és az élelmiszerüzletekben is.

A medvehagyma íze enyhébb, mint a fokhagymáé, de erősebb, mint a metélőhagymáé. Rendkívül egészséges, a népi gyógyászatban például méregtelenítésre és emésztési zavarokra is használták, tökéletes gyógyír hasmenésre, hasgörcsökre és puffadásra. Egyes kutatások szerint pedig a koleszterint és a vércukorszintet is csökkenti, sőt antibiotikus hatását is kimutatták. Használjuk ki a szezont, és fogyasszunk belőle bőségesen!