Hamarosan elkezdhetjük gyűjteni a medvehagymát: ezeket a szabályokat kell betartanunk

A medvehagyma hosszú ideje örvend nagy népszerűségnek, és ez nem véletlen. Számos jótékony hatása van: a népi gyógyászatban például méregtelenítésre és emésztési zavarokra is használták, tökéletes gyógyír hasmenésre, hasgörcsökre és puffadásra. Egyes kutatások szerint pedig a koleszterint és a vércukorszintet is csökkenti, sőt antibiotikus hatását is kimutatták. Hamarosan pedig el is lehet kezdeni a gyűjtését, hiszen már előbújtak az első növények. Mielőtt azonban nekiindulnánk, fontos tisztában lennünk a szabályokkal.

A medvehagyma levelével igazából bármilyen ételt ízesíthesz, amibe alapból fokhagymát tennél

