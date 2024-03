Rejtett matricát fedezett fel a hűtőjében egy nő: azt mondja, rosszul tároltuk a zöldségeket

A nő ekkor jött rá arra, hogy a hűtő dobozában túl hideg van, ezért fordult már elő vele is, hogy megfagytak a zöldségei. Több kommentelő is hasonló esetekről számolt be, sokan azt hitték, a hőmérsékletet állították be rosszul. Mások azt írták, hogy a hűtő fiókját a húsok tárolására kell használni, nem csak azért, mert ez az egyik leghidegebb rész, hanem azért is, hogy a zacskóból kifolyó leve ne szennyezzen be más élelmiszert.

A beszélgetéshez egy séf is hozzászólt. Azt mondta, a zöldségeket és a gyümölcsöket a hűtő alsó polcán kell tárolni, nem a dobozban, és minden fióknak, polcnak megvan a saját rendeltetése - írja az Express.