Így készíts szuperegészséges gyömbérshotot pofonegyszerűen!

A gyömbér egészségi előnyei mindenki számára ismertek, és ugyanezek igazak a belőle készült shotokra is, pláne, ha plusz C-vitaminnal is felturbózzuk. Segíthet fenntartani az egészséges anyagcserét, immunerősítő tulajdonsága van és az emésztési zavarokat is enyhíti. Mikaela Hess influenszer gyakran oszt meg wellnessrecepteket a TikTokon, most azt mutatta meg, miként készíti el a gyömbérshotot.

Nem kell hozzá más, mint egy darab gyömbér héjastól apróra vágva, egy nagy narancs és két citrom héja. Mikaela ezeket mind összeturmixolta vízzel, majd egy csipetnyi szerecsendióval, kurkumával, fahéjjal, és mézzel ízesítette. Elkeverte, majd egy kendőn átszűrte és kinyomkodta a levet belőle, amit leszűrt és kis üvegekben hűtőbe tette.