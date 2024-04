Biztos, hogy eddig te is rosszul készítetted a bolognait - legendás séf árulta el, mi a hiba

Antonio Carluccio, néhai olasz séf - aki legendás éttermet működtetett Londonban és az olasz gasztronómia keresztapjának is nevezték - azt mondta, van egy főbenjáró bűn, amit szinte mindenki elkövet a bolognaival kapcsolatban. A szakács többször is felhívta a figyelmet receptjeiben, hogy tilos a húsos szószt spagetti tésztával tálalni. Ugye, meglepődtél? Mi is! Sosem ettük mással! De akkor mit együnk a szószhoz?

A bolognait tagliatellével kell tálalni, nem spagetti tésztával.

Forrás: Shutterstock