Ne dobd ki a retek levelét, igazi kincs a konyhában - Pestót is készíthetsz belőle

Tavasszal gyönyörű zsenge a retek és a levele is - utóbbi később már szúrós és szőrös lesz. Ameddig ehető, készíts belőle pestót, tíz perc alatt kész, és mindenki imádni fogja! Az alapreceptet megboloníthatod bazsalikommal vagy újhagymával is, kínálhatod parmezánnal és pirított magvakkal. Ha unod a pestót, krémlevest is csinálhatsz belőle vagy zöld turmixot - írja a Ripost.

Reteklevél pesto

Forrás: Ripost