Bizonyított: ezeknek a betegségnek csökkenti a kockázatát a növényi étrend

Az elmúlt 20 évben rengeteg tanulmány készült a növényi étrendek egészségre gyakorolt hatásairól, ezeket vette most górcső alá egy nagyszabású kutatás, amely közel 50 publikált tanulmány eredményeit hasonlította össze. A Plos One tudományos folyóiratban közzétett értekezés rámutat: a növényi alapú étrend számos betegség kialakulásának kockázatát csökkenti.

A tanulmányok eredményei egyértelműen kimutatták:

a vegetáriánus és vegán étkezés is csökkenti a szívizom elégtelen vérellátása következtében kialakuló iszkémiás szívbetegség, valamint egyes ráktípusok (a prosztatarák, a gyomor-bélrendszeri rák és a vastagbélrák) kialakulásának kockázatát.

Az NBC News által közölt összefoglalóból az is kiderül, hogy a növényi alapú étrend a magas testsúlyt, a szervezetben lévő gyulladásokat, és az LDL vagyis a „rossz” koleszterin szintjét is csökkenti.

Vegán töltött káposzta - hús nélkül is ehetünk ízletes ételeket.

Forrás: Elena M. Tarasova/Shutterstock

Nem kell teljesen lemondani a húsról

Azonban a kutatók azt is megállapították, hogy nem kell teljes mértékben lemondani a húsételekről:

már az is észlelhető egészségügyi előnyökkel jár, ha az állati eredetű ételek fogyasztását heti két-három nappal csökkentjük.

Érdemes tehát olyan napokat beillesztenünk az étrendünkbe, amikor a zöldségeket és a gyümölcsöket részesítjük előnyben, és kiélvezzük ezek pozitív hatását - javasolják a táplálkozástudományi szakértők.

Mire figyeljünk?

Sajnos sokan a húsételek elhagyásával a finomított szénhidrátok és a cukrok fogyasztását emelik meg, ami a legrosszabb táplálkozási minta. Ha valaki a vegetáriánus vagy vegán étrend mellett dönt, akkor figyelni kell a változatos táplálkozásra, mert ha innentől kezdve több pékterméket és tésztaételt fogyasztunk, az inkább negatív hatással lesz az egészségünkre.

Hogy elkerüljük a hiánytáplálkozást,

az egészséges növény alapú étrendnek megfelelő arányban tartalmaznia kell teljes kiőrlésű gabonákat, gyümölcsöket, zöldségeket, olajos magvakat és hüvelyeseket.

Figyeljünk a változatosságra és a sokszínűségre a növényi alapú táplálkozás esetén is.

Forrás: Shutterstock / Tatjana Baibakova

Mi okozza a pozitív hatást?

A kutatók arra is keresték a választ, hogy miért ennyire egészséges a növényi étrend? Az egyik lehetséges ok az, hogy a sok gyümölcs és zöldség rengeteg vitamint, tápanyagot és antioxidánst tartalmaz, amelyek támogatják a szervezet működését és gyulladáscsökkentő hatásúak. A másik ok pedig, hogy a növényi alapú étrendek általában magas rosttartalmúak is, ami segít csökkenteni a rossz koleszterinszintet.

Már 15 perc alatt összedobhatsz egy vega vacsit!

Kacérkodsz a növényi alapú ételekkel, de fogalmad sincs, hogyan kezdj hozzá? Próbáld ki ezt a két szuper receptet még ma, és meglátod, nem is lesz olyan nehéz az átszokás!

A zöldséges kuszkusz finom, tápláló és gyorsan elkészíthető.

Forrás: mindmegette.hu



15 perces zöldséges kuszkusz

Hozzávalók:

20 dkg mexikói zöldségkeverék

1 tk ételízesítő

10 dkg kuszkusz

só

őrölt színes bors

Elkészítés:

A zöldségkeveréket felöntjük annyi vízzel hogy ellepje, majd hozzáadjuk az ételízesítőt, ízlés szerint sót, és pár perc alatt puhára főzzük. (Arra figyeljünk, hogy nehogy túlfőzzük a zöldségeket, pár perc éppen elég.) Ezután leszűrjük és melegen tartjuk, a főzőléből pedig meghagyunk 1,5 dl-t.

A kuszkuszt ezután felöntjük a 1,5 dl főzőlével, lefedjük, és pár percig állni hagyjuk, hogy felszívja a levet. Majd a kuszkuszhoz adjuk a zöldségkeveréket, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és összekeverjük.

Jöhet egy jó vegaburger?

Ebben a videóban lépésről lépésre lekövetheted, hogyan készül a lencseburger: