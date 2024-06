Két fenséges hot dog recept, amit bűn lenne kihagyni

Nagyszabású sajtótájékoztatón vehetett részt a Life.hu csapata. A keddi eseményt a Mol Campusban tartották, ahol újságírók jelenléte előtt mutatták be az ország legkedveltebb hot-dogjának kolbászait, amelyeket eddig csak a MOL kutakon lehetett kapni, most viszont már a Lidl üzleteiben is elérhetőek csomagolt verzióban, ráadásul mindhárom népszerű ízben: klasszikus, sajtos és magyaros.

A Fresh Cornerekben kapható hot dogok kolbásza már a Lidlben is elérhető

Forrás: MOL

Ez nem csak töltőállomás, kulináris kalandozás

Immár három éve találkozhatnak a vásárlók a Fresh Cornerekben a friss és ropogós kiflivel, valamint a PICK minőségi kolbászával készülő hot doggal - köszönhetően annak, hogy a MOL felismerte: egyre többen vágynak minőségi ételekre még akkor is, ha éppen úton vannak. A hot dog ehhez remek választás, és évtizedes hagyománya van nemcsak Magyarországon, de az egész régióban.

Ez volt az első amerikai gyorséttermi fogás, amely elérhető volt hazánkban és jóval a hamburger felbukkanása előtt lehetett már hot dogozni Budapesten és a Balatonnál.

A MOL és a PICK ennek mentén igazi kedvencet alkotott, amikor bevezették a 94%-os hústartalmú, bükkfán füstölt kolbásszal készült hot dogot. Ebből a hot dogból tavaly több mint tízmilliót vásároltak csak Magyarországon, és további 14 milliót a környékbeli országokban. Ha ezt a több mint 24 millió kolbászt összefűznénk, akkor Szegedtől egészen Grönlanding érne el a “kolbászlánc”.

Már haza is viheted a Mol töltőállomásain kapható hot dogok ikonikus kolbászát

Forrás: MOL

"Az elmúlt időszakban a minőségi ügyfélkiszolgálásunk alappillérének számító Fresh Corner egy gasztroélményeket is kínáló, nemzetközi lánccá nőtte ki magát, amely Lengyelországtól Szlovénián át Szerbiáig ugyanazt a magas színvonalat nyújtja a vásárlóknak. A Fresh Corner életében újabb rendkívül fontos lépés, és

Magyarországon eddig példa nélküli, hogy a Fresh Cornerek legnagyobb sikerterméke a vásárlók otthonába is beköltözik. Ehhez a legnevesebb partnerekkel fogtunk össze, a PICK-kel és a Lidl-lel.

Mostantól Magyarország legkedveltebb hot-dogja a nyári grillezések, baráti, családi összejövetelek része lehet" – tette hozzá Orosz András, a MOL Magyarország kiskereskedelmi igazgatója.