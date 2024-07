Meghan Markle új főzőműsora: a nézők hamarosan láthatják a Netflixen

Ez év elején robbant a hír, miszerint Meghan Markle életmódguru szerepében szeretné magát újrapozícionálni, hasonlóan Martha Stewarthoz és Gwyneth Paltrowhoz. Ennek egyik fontos állomása a főzőműsor, ami a Netflixen lesz hamarosan látható. Bennfentesek szerint a forgatások rendben lezajlottak, izgatottak várják a készítők, mekkora érdeklődik fogadja majd a sussexi hercegné legújabb projektjét.

Meghan Markle új főzőműsora a bennfentesek szerint ígéretes vállalkozás

Forrás: Getty Images

Meghan Markle új főzőműsora: Egy új kezdet

A hírek szerint a Suits egykori sztárjának új műsora, amelynek forgatását március körül kezdték meg, az otthon, kert és ételek témakörökre összpontosít — hasonlóan korábbi blogjához, a Tighez. Mark Borkowski PR tanácsadó szerint a közelgő sorozat „új és érdekes kezdet lehet” Markle számára.

Minden jól ment, és a felvételek elkészültek

– mondta egy hollywoodi forrás szerdán, utalva arra, hogy a főzőműsor forgatásai befejeződtek, a nézők hamarosan a Netflixen láthatják majd Harry herceg feleségének legújabb vállalását. A pár első projektje a streaming platformon a „Harry & Meghan” című dokumentumfilm volt, amely részletesen bemutatta szerelmi történetüket és azt, miért hagyták el a királyi családot 2020-ban, hogy Kaliforniában kezdjenek új életet.

Meghan Markle keresztbe akar tenni a királyi családnak - királyi szakértő elemezte a döntéseit

Már többeknek feltűnt, hogy Meghan Markle nagy bejelentéseit, az utóbbi időben termékbemutatóit mindig azokra a napokra időzíti, amikor a brit királyi családnak fontos eseménye, ünnepsége van. Csak, hogy néhány példát említsünk: a Diana Awards napján mutatta be Meghan az új életmód blogját, az 'America Riviera Orchard'-ot, valamint egy új dzsemet és kutyakekszet is a piacra dobott is kiadott a Trooping the Colour ünnepség napján.

Elképzelhető, hogy az volt a szándéka, hogy kihasználja a legnépszerűbb napokat. Azonban, ha az én ügyfelem lenne, azt tanácsoltam volna neki, hogy vegye figyelembe a potenciális hátrányokat is, ha ezeket, a királyi család számára fontos napokat, kihasználja

- magyarázta a szakértő, aki szerint számos stratégia létezik a figyelem felkeltésére, és a legnagyobb hatást úgy lehetne elérni, ha kreatív és hiteles lenne – ez azonban egyik sem valósult meg Meghan Markle esetében.