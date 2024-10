Az otthon felejthetetlen íze a Lidl kínálatában

Pedig az igazi kenyérnek lelke van, a finom pékáru pedig, több, mint egy étel, család, közösség és a szeretet szimbóluma. Friss illata, ropogós héja és semmivel össze nem hasonlítható finom íze olyan élményt nyújt, amit egyszerűen nehéz felülmúlni. A Lidl éppen ezért azon dolgozik nap mint nap, hogy ezt a nosztalgikus élményt újra visszahozza a dolgos hétköznapokba.

Legyen szó sajtos kifliről, vekniről, bagettről, házi kovászos cipóról, fahéjas csigáról vagy barackos párnáról, netán pizzás háromszögről, ha frissen sültek, rohanós reggeleken és álmos hétvégéken egyszerűen lehetetlen megállni, hogy vegyünk belőlük!

Széles választék, elérhető árakon

A LIDL alapfilozófiájának része, hogy mindig friss, magas minőségű termékkínálattal várja vásárlóit, melynek szerves része az immár tizennégy éve elérhető helyben sütött pékáru választék is. A vállalat folyamatosan törekszik a megújulásra, hiszen egyre nagyobb az igény az innovatív és kényelmi funkciókat is ellátó minőségi termékek iránt.

Ami a péksütemények esetében rögtön feltűnik, hogy az árak pénztárcabarátok, a választék kiváló, a termékek ízlésesek.

A 20 éves születésnapját ünneplő LIDL áruházaiban széles választékot találunk ebben a termékkategóriában is, köszönhető ez annak is, hogy 2010-ben az elsők között jelent meg a helyben sütött pékáruk kínálatával. Ma már minden üzletükben megtalálhatóak a legmagasabb technológiai követelményeknek megfelelő kemencék, amelyek lehetővé teszik, hogy naponta többször is frissen készített, ropogós, változatos péksütemények kerüljenek a polcokra.

A vállalat azóta is az innováció útján jár: egyre több és több friss pékáru kerül folyamatosan a polcokra, miközben igyekeznek a vásárlói igényeket kielégíteni. Míg 20 évvel ezelőtt, az első Lidl-üzletek nyitásakor még 31-féle pékárut kínált vásárlóinak, addig ma már 70-féle helyben sütött pékárut és 8-féle fánkot.

Forrás: Lidl

A tökéletes reggeli része a friss kenyér

Mindenki szereti, ha a reggeliző asztalnál ropogós pékáru várja, egy bögre kakaóval vagy forró teával. A reggelihez kiváló választás lehet a kenyér, a zsömle, a kifli vagy bármilyen más pékáru zöldségekkel és felvágottakkal, amelyeket mindig frissen vásárolhatunk meg a LIDL üzleteiben!