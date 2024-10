A banán az egyik legnépszerűbb gyümölcsök közé tartozik világszerte, hiszen finom, zamatos és édes. Olyannyira közkedvelt, hogy több mint 150 országban évente közel 105 millió tonnát termesztenek belőle. A legtöbben ismerjük a boltokban kapható jellegzetes sárga banánokat, azonban a blue banana még nem biztos, hogy szembejött velünk a gyümölcsös standnál. Tehát teljesen érthető, hogy sokan még csak nem is hallottunk róla. A blue banana, vagyis kék banán, vagy fagylaltbanán főként Délkelet-Ázsiában terem és nagyon népszerű Hawaii-on is. Éretlen állapotban különleges kékeszöld színű, de halványsárgára érik, hámozva maga a gyümölcs fehér színű, mint a hagyományos banáné, krémes állagú, édes és puha.

A blue banana egy strapabíró, hidegtűrő banánfajta, amely édes, aromás gyümölcséről ismert

Forrás: Shutterstock

A blue banana valóban kék színű?

A blue java banán, más néven "fagylalt banánnak", hawaii banánnak, Ney Mannan-nak, Krie-nek vagy Cenzio-nak is hívják. Ez a fajta banán kissé tömzsibb, és akár 18 cm hosszúra is megnőhet.

Héja foltos, ezüstösen kék színű, míg a gyümölcshúsa krémes fehér. Mielőtt teljesen beérne, a kék banán világoskék-zöld árnyalatú, de ahogy érik, hajlamos sárgává válni.

A kék banán egy strapabíró, hidegtűrő banánfajta, amely édes, aromás gyümölcséről ismert. Állagát gyakran hasonlítják a fagylalthoz, íze pedig vaníliára emlékeztet. Ez a hibrid fajta az ABB csoportba tartozik, ami azt jelenti, hogy egy kromoszómakészletét a Musa acuminata, kettőt pedig a Musa balbisiana fajok adták. Éretlen állapotban jellegzetes ezüstös-kék színűek, míg teljesen megérve halványsárgává válnak. Bár a blue java banán nyersen, érett állapotban is fogyasztható, azonban sok helyen inkább sütve vagy főzve fogyasztják, hasonlóan a főzőbanánhoz. A blue java banán akár 4,5-6 méter magasra is megnőhet. Ez a trópusi gyümölcsfa hideg- és szélálló, erős gyökérzete miatt a hűvösebb éghajlatokon is megél. Gyorsan növekszik és hamar, akár 9 hónapon belül terem rajta gyümölcs.