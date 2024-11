A Balkán fenséges íze – ráncolt sós pite spenóttal és fetával

Feldobnád konyhai repertoárodat valami extra, mégis házias recepttel? Hoztunk egy fantasztikus receptet, mellyel főző tudásodat is csiszolhatod. A Balkán-félsziget semmivel össze nem téveszthető ízvilága köszön vissza ebben a különleges receptben, melyet most te is megtanulhatsz elkészíteni. Egyszerűen készül a fantasztikus sós pite.

Ez a fetás-spenótos ráncolt sós lepény otthon és vendégségben is garantáltan sikeres lesz.

Forrás: Shutterstock

Ráncolt sós pite spenóttal és fetával

Ez a sós pite leveles tésztából készül és a fokhagyma, fetasajt kirobbanó íze találkozik benne a spenót lágy aromáival. Elkészítése elsőre ijesztő lehet, de egyáltalán nem nagy ördöngösség.

Hozzávalók a sós pitéhez:

5 db leveles vagy rétestészta

80 ml olívaolaj

3 gerezd fokhagyma

1 kisebb fej vöröshagyma

1 ek rozmaring

200 g fetasajt

150 g bébispenót

100 g mozzarella

só-bors ízlés szerint

Ezt a sós pite receptet remekül feldobja a kapor jellegzetes aromája.

Forrás: Shutterstock

Hozzávalók a sodóhoz.:

2 db tojás

200 ml tejszín

1 ek oregánó

só-bors ízlés szerint

Ráncolt sós pite elkészítése:

1. Kenjünk ki zsiradékkal egy közepes méretű pite/tortaformát és melegítsük elő a sütőt 180 fokra.

2. Keverjük össze az olívaolajat a kinyomott fokhagymával és az apróra vágott vöröshagymával, majd tegyük kicsit félre.

3. Jön a tészta előkészítése.: legyezőtechnikával kezdjük el beráncolni a leveles tésztát, majd tekerjük fel csigává. A csigánkat helyezzük a sütőforma közepére, utána a többi tésztát ugyanilyen legyezős technikával hajtsuk össze, és a csiga vonalát követve töltsük ki a tepsit.

4. Amikor a tészta kitölti a tepsit kenjük le a tetejét az olajos-hagymás keverékkel, majd tegyük 13-15 percre a sütőbe, míg aranybarna nem lesz a teteje.

Tipp: olívaolaj helyett olvasztott vajat is használhatunk amitől krémesebb lesz sós lepényünk textúrája.

5. Míg a sós pite sül, keverjük össze a sodó hozzávalóit, majd vágjuk apróra a fetasajtot, reszeljük le a mozzarellát és egy serpenyőben kissé fonnyasszuk össze a bébispenótot.

6. Amikor enyhén megpirult a sós sütemény teteje, vegyük ki a sütőből, szórjuk rá a bébispenótot és a kétféle sajtot, majd egyenletesen öntsük rá a sodót.

7. 30-35 perc sütési idő után aranybarnára sül a spenótos-fetás ráncolt sós pite.