3+1 szuperélelmiszer, ami segíti a tavaszi megújulást

Segít csökkenteni a cukorbetegség kialakulásának esélyét, valamint a magas vérnyomással küzdőknek is ajánlják. Ha nem tudsz megbarátkozni az ízével, de szeretnéd mégis fogyasztani, akkor készíts belőle teát. Lehet kapni szárított articsóka teafüvet, ami noha nem ugyanolyan hatásos, mint a friss zöldség, de közel olyan jó hatással van a szervezetre.

Spenót

Popey óta mindannyian tudjuk, hogy aki erős akar lenni, annak sok spenótot kell fogyasztani. Ám a spenót nem csak a mesékben ad erőt, hanem a valóságban is, amit rengeteg tudományos ténnyel lehet igazolni. Nagyon magas a C-, és K-vitamin tartalma, illetve rengeteg vasat, folsavat és magnéziumot tartalmaz. Immunerősítő, valamint csökkenti a rák kialakulásának esélyét is a flavonoid-tartalma révén. A benne lévő sok magnézium segít alacsonyan tartani a vérnyomást, illetve javítja a látást is, ugyanis rengeteg fitotápanyagot tartalmaz, beleértve a luteint és a béta-karotint is.