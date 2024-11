Nem mindegy, hogyan szeleteled a zöldséget: ahogy vágod, olyan lesz az íze

Szeletelve, kockára vágva, lereszelve, felaprítva - a gyümölcsöket és zöldségeket gyakran a legkülönfélébb alakzatokba szeleteljük felhasználás előtt. Az almát, a padlizsánt és a cukkinit is valószínűleg rosszul aprítjuk fel. Úgy tűnik ugyanis, hogy a darabkák alakja döntő hatással van az zöldségek és gyümölcsök ízére.

Zöldségszeletelés: nem mindegy, hogyan csináljuk

Forrás: Shutterstock

Az ételek íze többek között a kémiai folyamatoktól is függ: a fokhagyma felvágása például olyan enzimeket szabadít fel, amelyek lehetővé teszik jellegzetes ízének kialakulását - egészben tálalva azonban az illata alig érezhető. Minél finomabbra vágjuk, annál több íz szabadul fel.

Friss kutatások szerint a gyümölcsök és zöldségek ízét a szeletelés módja is befolyásolja. A kerek zöldségeket például gyakran lédúsabbnak, a négyzetekre és szeletekre pedig ízletesebbnek érzékeljük - magyarázza Brendan Walsh, az Amerikai Kulináris Intézet dékánja az IFLScience tudományos platformnak.

Ezt a jelenséget az Oxfordi Egyetem kutatói is megfigyelték. Tanulmányuk készítése során azt vették észre, hogy a kerek dolgokat gyakran az édes dolgokhoz, a szögleteseket pedig a keserű dolgokhoz társítják az emberek. Az agy tehát a formákat összeköti az ízekkel. Az ízélményben az ételek zamatával kapcsolatos egyéni elvárások is szerepet játszhatnak - ahogyan a szín is.

Ugyanaz a gyümölcs- vagy zöldségdarab különböző formákra vágva más-más ízt mutat. És ez csak azért van így, mert a kerek, szögletes vagy lapos formákat egy bizonyos ízhez társítjuk. A mindennapi főzés során érdemes tehát kísérletezni a különböző formákkal, színekkel és textúrákkal. Amit eddig nem szerettünk, az lehet, hogy a kedvencünkké válik.