Ha így melegíted, még másnap is friss lesz a pizza

A megmaradt pizza bár ínycsiklandó lehet, de hidegen azért nem az igazi: újramelegítés során pedig általában elveszíti frissességét és ropogósságát. Van azonban egy szuper pizza melegítési trükk, ami után a tésztája ismét ropogós, a rajta lévő sajt pedig olyan nyúlós lesz, mintha csak most vették volna ki a kemencéből. Csupán két egyszerű lépést kell betartanod hozzá, mutatjuk, hogyan csináld!

Ezzel az egyszerű trükkel lesz újra ínycsiklandó a memgaradd pizza.

Forrás: Shutterstock/Lina__R

Íme a trükk, amitől a maradék pizza újra friss lesz

Persze nincs abban semmi rossz, ha a hűtőből kivéve, hidegen is örömmel elfogyasztod az előző napról vagy étkezésből megmaradt pizzaszeleteket. Viszont a legtöbben szeretnénk, ha a pizzát újra a legjobb formájában élvezhetnénk: melegen, ropogósan, pont úgy, ahogy az megérkezett. A legtöbben csak betesszük a mikróba, ami egy csodálatos eszköz és meggyorsítja rengeteg étel elkészítésének folyamatát, de a pizzamelegítésben sajnos alul marad. A másik módszer, ha nem vagyunk farkas éhesek és van hozzá elég türelmünk, hogy megvárjuk az előmelegítést, akkor a sütőben sütjük. Bármelyik módot is választjuk a felmelegítéshez, az eredmény csalódás: az előbbi általában nyúlós, pépes szeleteket eredményez, míg az utóbbi kiszáríthatja a pizzát, vagy még rosszabb, teljesen elégetheti. Mostanában sok helyen azt ajánlják, hogy tedd a pizzát a mikróba, vagy nedves papírtörlőbe csavarva, vagy egy tál vízzel együtt. De a végeredmény még akkor is inkább csak a fagyasztott pizzára emlékeztet, amit felmelegítenek a mikróban: kicsit vizes, rengeteg csalódással. A pizza újramelegítésének titka annyi, hogy ha nem a mikrót választod, hanem egy serpenyőt, akkor a tésztája ismét ropogós, a sajt pedig olyan nyúlós lesz, mint frissen. Ehhez nem kell mást tenned, mint fogod a megmaradt pizza szeleteket, amiket elkezdesz melegíteni egy serpenyőben és pár percenként ellenőrzöd, amíg a sajt megolvad és buborékolni kezd. Ennyire egyszerű!

A pizza tésztája ropogós lesz, mintha frissen sült volna egy fatüzelésű kemencében, miközben a sajt ugyanolyan nyúlós, mint amikor először sült. Ráadásul néhány perc alatt elkészül, így nem kell sokáig várakoznod a sütődre.

Egy kis vizet is adhatsz a serpenyőhöz, és takard le, hogy a legjobb eredményt érhesd el. A végén szórhatsz a pizza tetejére egy kis chilipehelyet vagy friss bazsalikomot, és máris egy mennyei fogást tálalhatsz a tányéron. Lehet, hogy kicsit több időt vesz igénybe, mint a mikró, de a csodás végeredmény miatt megéri a rászánt kicsivel több időt.